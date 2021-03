Zvládají brexit i epidemii. Britové mají být na co hrdí, zato Evropa jen bledne závistí

PRAHA SVĚTOVÝ PODCAST: Co se týče počtu úmrtí na jeden milion obyvatel jsou na tom Velká Británie a Česko srovnatelně. Oproti Čechům však Britové masivně očkují. Stali se tak šampiony ve zvládání epidemie i přes dopady odchodu z Evropské unie. Cítí zadostiučinění vůči starému kontinentu? Jak si s brexitem poradily jednotlivé sektory britského hospodářství? A co to všechno znamená pro státy Spojeného království? Nejen na to se zaměří šéf zahraniční rubriky Robert Schuster a redaktor LN Štěpán Hobza v novém dílu Světového podcastu.