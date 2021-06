Zvučná jména. V čele kandidátky vládní strany ve volbách do ruské Státní dumy budou Lavrov a Šojgu

MOSKVA Ministr obrany Sergej Šojgu a šéf diplomacie Sergej Lavrov stanou v čele kandidátky vládní strany Jednotné Rusko v zářijových volbách do Státní dumy, dolní komory ruského parlamentu. Na sjezdu prokremelské strany to dnes oznámil prezident Vladimir Putin, který zároveň přislíbil velké investice do infrastruktury, vzdělání a zdravotnictví.

Putin na kongresu ocenil stranu za schopnost zemi „obnovovat a neustále rozvíjet“. S poklesem reálných mezd a rostoucí inflací se však popularita Jednotného Ruska v průzkumech provedených nezávislým centrem Levada nachází na mnohaletém minimu, v březnu jí sondáž přisoudila jen 27 procent hlasů. V parlamentních volbách z roku 2016 měla přitom podporu 54 procent.

Lavrov objasnil zařazení Česka a USA na seznam nepřátelských států. ‚Rozmazávání Vrbětic je ostudné’ Lavrov a Šojgu patří podle pozorovatelů k nejbližším Putinovým spojencům a podle ruského politologa Andreje Kolesnikova z moskevského střediska Carnegie jsou zároveň nejpopulárnějšími ministry v současné vládě Michaila Mišustina. Mezi lídry na kandidátce chybí jméno současného šéfa strany Dmitrije Medveděva, který vedl Jednotné Rusko do voleb v roce 2011 a 2016. Podle agentury DPA se bývalý prezident a premiér stal kvůli své neoblíbenosti pro stranu „toxickou osobou“. Putin jej z čela vládního kabinetu odvolal v roce 2019 v důsledku přetrvávající hospodářské krize.

V Jednotném Rusku není neobvyklé, že se prominentní politici postaví do čela její volební kandidátky, aby pak po hlasování své místo v Dumě přenechali dalším v pořadí, připomíná DPA. V roce 2007 byl lídrem stranické soupisky i sám Putin, který stranu před 20 lety pomáhal založit. Putin na sjezdu navrhl do roku 2026 prodloužit vládní program pro investice do infrastruktury, peníze by podle něj měly směřovat zejména do stavby silnic. Prodloužit by se mělo také čerpání z fondu na obnovu ekonomiky po pandemii covidu-19.

Volby do Státní dumy se uskuteční od 17. do 19. září. Volit se bude také zhruba polovina regionálních parlamentů.