Světec a milenka. Církev se proti kontroverznímu filmu brání milostnou korespondencí

Do boje proti filmu Matilda, který zobrazuje nemanželskou lásku posledního ruského cara Mikuláše II. k baletce Matildě Kšesinské, se pustila i pravoslavná církev. Po Moskvě nechala postavit stovky reklamních poutačů s fotkami Mikuláše, jeho manželky a výňatky z jejich milostné korespondence. V Jekatěrinburgu dokonce zapálil kvůli Matildě řidič celé kino.

Člověk takto milující svou manželku nemohl mít milenku. To se v kostce snaží říct zhruba tři stovky nových poutačů, které nechala pravoslavná církev postavit v Moskvě. Na tabulích je vyfocen Car Mikuláš II. se svou manželkou Alexandrou. Výsledný obrázek je vždy doplněn citací ze vzájemné milostné korespondence posledního carského páru.

Ačkoliv poutače výslovně necílí na film Matilda, svým obsahem nemohou nechat nikoho na pochybách. Snímek Matilda vypráví o zakázaném vztahu Mikuláše II. s petrohradskou (a dokonce v té době ještě nezletilou) baletkou Matildou Kšesinskou. Pravoslavná církev prohlásila Mikuláše II. a jeho rodinu v srpnu 2000 za světce. Všichni jsou totiž vnímáni jako mučedníci poté, co je v roce 1918 v Jekatěrinburgu revolucionáři popravili a jejich těla pohodili do masového hrobu.

Ruské pravoslavné církvi tak film není příliš po chuti. Tím spíše, že snímek má obsahovat i poměrně odvážné scény mezi Matildou a Mikulášem.

Poutače jsou nicméně pouze nenásilným protestem proti filmu. V Jekatěrinburgu ale začátkem září vjel muž s autem skrze zeď přímo do prostor kina. Řidič se zranil a kino vyhořelo. Podle informací ruských deníků šlo o protest právě proti Matildě.

Lidé vyhrožují smrtí i režisérovi filmu, Alexejovi Učitělovi (Kraj, Deník jeho ženy). Ten získal v roce 2008 hlavní cenu na filmovém festivalu v Karlových Varech za snímek Zajatec. „Myslím si, že ty poutače jsou velmi dobrá reklama pro náš film. Zobrazují přesně to, co se snažíme říct,“ řekl režisér v rozhovoru pro rádio Echo Moskvy. V minulých měsících se nicméně dostal do problémů i s ruskými úřady. V srpnu dokonce útočníci naházeli několik zápalných lahví do prostor kanceláří Učitělovy filmové společnosti. „Shoř za Matildu!“ hlásaly letáky, které pachatelé nechali na místě činu.