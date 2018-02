Světoznámý interpret Hrabala nebo Vančury. Režisér Jiří Menzel slaví 80 let

PRAHA Filmy Jiřího Menzela, patrně neznámějšího režiséra československé nové vlny, znají po celém světě. V Česku řada hlášek z jeho filmů zdomácněla. Oslavme jubileum tohoto filmového velikána osmi jeho nejznámějšími filmy.

Ostře sledované vlaky (1966)

Hned svým prvním velkým filmem zaznamenal Jiří Menzel celosvětový úspěch. V příběhu podle spisovatele Bohumila Hrabala se mladý výpravčí Miloš Hrma (Václav Neckář) vyrovnává se svou mužskou neschopností. A všude kolem zuří válka. Snímek získal Oscara.

Rozmarné léto (1967)

„Tento způsob léta zdá se mi poněkud nešťastným...“ V příběhu podle spisovatele Vladislava Vančury se na břehu řeky Orše v družném rozhovoru setkávají tři postarší amatérští filozofové. Občas se pohádají, ale vše spraví tuplák piva nebo čerstvý utopenec. Rozruch v jejich životech ale způsobí příchod kouzelníka Arnoštka a hlavně jeho okouzlující schovanky Anny.

Skřivánci na niti (1969)

Trezorový film, který se nebál mluvit o nepříjemných věcech. I tentokrát Menzel zfilmoval předlohu od Bohumila Hrabala. Život v kladenských ocelárnách může nabídnout láskyplné, romantické i smutné momenty.

Na samotě u lesa (1976)

„On teda cihlu do ruky neveme, ale odborník je to na slovo vzatej.“ Manželé Oldřich a Věra Lavičkovi odjíždí spolu se svými dětmi na chalupu do obce Loukov. Tu vlastní jejich přítel, inženýr Zvon, o kterém si Lavičkovi myslí, že by jim mohl pomoct s koupí jejich vlastní chalupy. Když si ale okusí chalupářský život, jejich vlastní názory se začnou rozcházet...

Postřižiny (1980)

Další film na motivy předlohy od Bohumila Hrabala. Tentokrát diváka Menzel zavede do pivovaru, kde se rozehraje mozaika humorně laděných událostí. Zkrátka český film o samotném češství.

Slavnosti sněženek (1983)

Se šípkovou nebo se zelím? Menzelovy Slavnosti sněženek daly vzniknout jednomu z největších dilemat české historie. Ve filmu podle předlohy Bohumila Hrabala má každá z postav své reálný předobraz. Ve filmu se snoubí poetično s realistickým popisem, stylizovaná nadsázka s humornou drobnokresbou, události veselé s událostmi smutnými.





Vesničko má středisková (1985)

“Až začne pršet, udělá se ti za ušima beton.“ Skvělá příběhová mozaika jedné vesnice a jejího zemědělského družstva. Centrální složkou filmu je vztah popudlivého řidiče Karla Pávka a slaboduchého Otíka, potížisty s dobrým srdcem. Filmu určitě pomohly i skvělé herecké výkony Mariána Labudy a Jánose Bána. Snímek byl také nominován na Oscara.



Obsluhoval jsem anglického krále (2006)

Tématem Hrabalova slavného románu je životní dráha číšníka, později hoteliéra a nakonec cestáře v době politických zvratů první půle dvacátého století. Jiří Menzel si z předlohy vzal to nejlepší a na základě toho vytvořil poutavý filmový příběh.