‚Svlékneme je na ulici.‘ Nizozemská policie otestuje kontroverzní postup proti kriminalitě

ROTTERDAM/PRAHA Nizozemská policie v Rotterdamu brzy zahájí zkušební program zaměřený na mladé muže ve značkovém oblečení. Pokud bude mít podezření, že jej člověk nezískal legálně, a pokud dotyčný nevysvětlí, jak odění sehnal, bude mu ho moct zabavit. Tímto kontroverzním přístupem chce policie přispět ke snížení kriminality.

„Víme, že mají oblečení, které je příliš drahé na to, aby si ho mohli dovolit,“ říká mluvčí policejního oddělení. „Budeme zjišťovat, jak ho sehnali, kde ho koupili, nebo kde na něj vzali peníze.“



Rotterdamská policie spustí program na zkušební, omezenou dobu, aby zjistila, jak moc je efektivní. Činí tak ve spolupráci se soudním oddělením, které pomůže určit, co může být legálně zabaveno.

Přestože mohou být zabavené kusy oblečení právně přezkoumány, podezřelí si je budou moct v momentě pochybností policie ponechat. „Budeme je svlékat na ulici,“ řekl šéf rotterdamské policie Frank Paauw pro nizozemský server Telegraaf. Dodal, že nápadné oblečení vysílá k ostatním obyvatelům města špatný signál. Značky, na které si bude muset policie dát pozor, zahrnují například Rolex nebo Gucci.

Kritici: Bělocha v drahé bundě podezřívat nebudou

Problémem ve městě je obchodování s drogami mezi gangy mladých lidí, i tak ale mluvčí policejního oddělení nedokázal říci, jestli program docílí snížení tohoto nebo jiného typu zločinu.

Kritici myšlenku zabavování oblečení „roznesli na kopytech“. Podle nich bude z právního hlediska obtížné něco zabavit. Upozornili také na to, že by to také mohlo vést k rasovému profilování. „Policie si nebude spojovat bělocha v drahé bundě s prodejem drog,“ řekl dvacetiletý muž. „Ale s menšinami to bude jiný příběh,“ podotkl.

Podle Telegraafu policie již dříve sledovala řidiče automobilů, kteří vykazovali známky kriminálního chování. Nový program s drahým oblečením je tak jen dalším krokem k omezení trestných činů.