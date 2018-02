Svobodná zednářka Rihanna. Náboženské skupiny zpěvačku v Senegalu nechtějí

DAKAR Populární barbadoská zpěvačka Rihanna je Svobodná zednářka a navíc ve svých písních propaguje homosexualitu. To jsou argumenty, kterými náboženské skupiny v Senegalu tlačí na vládu, aby zpěvačce na poslední chvíli zakázala vstoupit do země. Rihanna se má v pátek v Senegalu zúčastnit konference o vzdělávání.

V pátek 2. února se Rihanna, devítinásobná držitelka Grammy, zúčastní v zemi konference o vzdělávání. Již více než druhým rokem zpěvačka také vystupuje jako ambasadorka mezinárodního projektu Global Partnership for Education, který se snaží získat finance pro rozvoj vzdělávání v zemích třetího světa.

Její páteční řeč, při které se na jednom pódiu sejde také z francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem, vzbudila nevole u senegalských náboženských skupin, které se sdružují pod hlavičkou hnutí nazvaným Ne Svobodným zednářům a homosexualitě (Collectif Non à la Franc-maçonnerie et à l’homosexualité). „Ona to ani neskrývá - je součástí Iluminátů, odnože Svobodných zednářů,“ řekl Cheikh Oumar Diagne, mluvčí hnutí, deníku Jeune Afrique.

Podle Diagneho je konference o vzdělávání jen zástěrkou, protože zpěvačka mířila hlavně na setkání Svobodných zednářů, které se údajně mělo konat ve stejnou dobu, ale nakonec bylo zrušeno. Náboženským skupinám, kterých je více než třicet, vadí také to, že zpěvačka údajně ve svých textech propaguje homosexualitu. Tou se navíc má ohánět přímo i při samotném projevu na konferenci.

Náboženské organizace mají v Senegalu, zemi s více než 90% muslimskou komunitou, silné hlasy. I tak je ale země známá pro svou náboženskou toleranci, kde křesťané a muslimové slaví svátky pohromadě.