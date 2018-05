Slavní devadesátkoví Swervedriver zahrají poprvé v Praze

Vůbec poprvé od svého vzniku v roce 1989 se dnes v Praze představí kultovní Swervedriver, jedna z nejinspirativnějších kapel legendárního anglického labelu Creation první poloviny 90. let. Zahrají v klubu Futurum a ve speciálním "dvojsetu" se vrátí ke svým dvěma prvním albům Raise (1991) s megahitem Rave Down a Mezcal Head (1993).

Když na začátku 90. let MTV vysílala každouo neděli večer oblíbený pořad 120 Minutes, střídaly se v něm kapely, jež na obou březích Atlantiku definovaly 90. léta. Pozorní posluchači obvykle dovedli poměrně snadno rozpoznat, zda je ten který objev z Anglie nebo ze Spojených států. V případě Swervedriver to však byl oříšek.

Kapela v sobě spojovala zasněnou atmosféru britských shoegaze kytarovek s tahem a sklony k heavy zvuku amerických skupin. Swervedriver založili v roce 1989 kytaristé Adam Franklin a Jimmy Hartridge, kteří zůstávají páteří kapely až do dnešních dnů, zatímco rytmika kolem nich se mění: na květnovém turné je např. doplní bubeník Mikey Jones a baskytarista z kapely Iggyho Popa Ben Ellis.

Je to ovšem právě kytarová souhra Franklina s Hartridgem, která definuje těžko uchopitelný zvuk Swervedriver, protkaný nezvyklými melodiemi a ne úplně typickými postupy. Přestože se po hymně Rave Down zdálo, že kapela má našlápnuto k hvězdné kariéře, byl to právě charakteristický skladatelský rukopis obou kytaristů, který Swervedriver udržel mimo pole mainstreamu, zároveň ale hluboko v srdcích oddaných fanoušků.

V letech 1998 až 2008 se Swervedriver odmlčeli, ale po reunionu vydali nadšeně přijaté vynikající album I Wasn´t Born To Lose You (2015) a na podzim chystají další novinku.