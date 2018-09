Droga na Ostravsku má druhou oběť, pětačtyřicetiletého muže. Počet obviněných stoupl na sedm

OSTRAVA Nebezpečná syntetická droga, která se šíří v Moravskoslezském kraji, má už dvě oběti. Druhým mrtvým je pětačtyřicetiletý muž, který byl již 10. září nalezen na Opavsku. Při prověřování jeho úmrtí se ukázalo, že rovněž zemřel po požití syntetického kanabinoidu. Celkem tak bylo přiotráveno 23 lidí.

Stoupl i počet obviněných na sedm, sdělila novinářům v pondělí policejní mluvčí Gabriela Pokorná. Po požití drogy zemřel také dvaatřicetiletý bezdomovec.

Pětačtyřicetiletý muž byl nalezen na volně přístupném prostranství. Podle dosud zjištěných informací policie muž užil syntetickou látku a pak měl zdravotní potíže. Byl ošetřen a krátce hospitalizován. Drogu ale užil znovu. Muži se stalo osudným, že stejně jako bezdomovec, který zemřel v Ostravě, drogu ve větší míře kombinoval s alkoholem.

„Byla nařízena soudní pitva zesnulého a znalec konstatoval intoxikaci syntetickými kanabinoidy. Stejné zjištění pak učinil expert v oboru chemie, po provedeném zkoumání,“ uvedla Pokorná.

Nově obviněný je osmnáctiletý mladík

Nově obviněným z nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými látkami a s jedy je osmnáctiletý muž, kterému hrozí až pětileté vězení. Většina případů intoxikace byla v Ostravě, další se objevily na Opavsku. Stíhání zatím posledního podezřelého souvisí s protiprávním jednáním na Opavsku.



Už dříve bylo obviněno šest lidí ve věku od 17 do 41 let. Vazebně je stíhán šestatřicetiletý muž. Tomu ale hrozí až osmnáctileté vězení. Podle informací ČTK je obviněným bezdomovec, který drogu minulé pondělí kouřil spolu s dvaatřicetiletým mužem, jenž v důsledku jejího požití zemřel. Policie se případem začala zabývat právě poté, co před týdnem v Komenského sadech zkolabovali dva muži bez domova a jeden z nich zemřel.

„Po masivní medializaci nebezpečí užití syntetických kanabinoidů jsme dále nezaznamenali nové případy. Možná podezření z intoxikací jsou zjišťována kriminalisty právě při dokumentování okolností protiprávního jednání a jsou vyhledávány události z doby před zveřejněním,“ řekla Pokorná. Policie přesto opakovaně varuje veřejnost, aby drogu neužívala. Je totiž velmi těžké odhadnout rizikové množství, velmi nebezpečný je účinek drogy v kombinaci s alkoholem.