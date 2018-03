Syrské vládní síly izolovaly Dúmu, rozdělily východní Ghútu

BEJRÚT Syrská vládní vojska v sobotu po intenzivním nočním vzdušném i dělostřeleckém bombardování izolovala město Dúmá ve východní Ghútě, a rozdělila tak oblast na tři části.

Úspěch zaznamenali vládní vojáci i v postupu u města Misrába, jehož centrum dobyli a obsadili jeho velkou část, informovaly agentury AFP a AP s odvoláním na syrská státní média a exilovou Syrskou organizaci pro lidská práva (SOHR). Hlavní povstalecké skupiny nadále trvají na tom, že nemají v plánu oblast opustit, napsala agentura Reuters.

„Vládní síly dnes izolovaly Dúmu od zbytku východní Ghúty poté, co získaly kontrolu nad silnicí, která ji spojuje s Harastou na západě a Misrábou na jihu,“ uvedla SOHR v prohlášení.

Režimním silám se tak podle ní podařilo rozdělit východní Ghútu na tři části: Dúmu a její předměstí na severu, Harastu na západě a zbytek lokalit na jihu.

Podle zpravodaje agentury AFP je Dúmá od poledních hodin terčem vzdušného a dělostřeleckého ostřelování a ulice města jsou vylidněné.

SOHR, která monitoruje situace v Sýrii z Londýna, informovala, že vládní armáda v noci bombardovala cíle v dané oblasti z letadel a nasadila také vojenské vrtulníky a dělostřelectvo.

Dvě hlavní povstalecké skupiny ve východní Ghútě, Armáda islámu (Džajš al-Islám) a Fajlak ar-Rahmán, uvedly, že v minulých dnech podnikly protiútoky, které jim umožnily znovu získat pod kontrolu některé ztracené pozice. Obě skupiny odmítají oblast opustit a vylučují, že by přistoupili na vyjednání takzvané „evakuační dohody“ s vládními silami. Ta předpokládá, že se povstalci vzdají a opustí držené pozice výměnou za bezpečný odchod do opozičních oblastí na severu země, a to s příslušníky svých rodin a dalšími civilisty, kteří se nechtějí vrátit pod vládu prezidenta Bašára Asada.

Na základě takové dohody odešla například v pátek v noci z východní Ghúty malá skupina bojovníků a jejich rodinných příslušníků z Fronty dobytí Sýrie (bývalá fronta An-Nusra) blízká Al-Káidě.

Syrská vládní vojska podporovaná Ruskem před více než dvěma týdny zintenzivnila bombardování východní Ghúty a posléze zahájila i pozemní operaci. Cílem je dobýt tento poslední region v okolí Damašku, který mají pod kontrolou odpůrci vlády a radikální skupiny, z nichž část je napojena na teroristickou síť Al-Káida. Enklávu, kde žije na 400.000 lidí, syrská armáda obléhá od roku 2013. Drtivá většina z těchto obyvatel trpí hladem a potřebuje lékařskou pomoc. Boje v syrské východní Ghútě si od 18. února vyžádaly podle SOHR životy už nejméně 905 civilistů, včetně 188 dětí.

Částečně dodržováno je pouze pětihodinové každodenní příměří ve východní Ghútě, které vyhlásilo Rusko.

Humanitární organizace se snaží dopravit do východní Ghúty potravinovou pomoc, ztěžují jim to ale prudké boje. Kvůli nim nemohl vyložit celý náklad pomoc konvoj, který dorazil do východní Ghúty v pondělí, zbytek přivezl i přes prudké nedaleké bombardování v pátek.

Pracovníci agentur OSN kromě toho uvádějí, že většinu zdravotnického materiálu zabavili z konvoje syrští vládní úředníci a potravinové dodávky, které se podařilo dopravit na místo, nejsou dostatečné.