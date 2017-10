,Tady točit nebudete!‘ Britská královna nechtěla Star Wars ve svém parku

Na veřejnost unikla informace o tom, že studio Disney před časem požádalo o povolení natáčet v parku Great Winsdor nedaleko Londýna. Ten vlastní britská královská rodina, která žádosti odmítla vyhovět. V rozlehlém parku se přitom ale natáčela celá řada hollywoodských filmů.

Harry Potter a Princ dvojí krve, Piráti z Karibiku, Sněhurka a lovec nebo Čarovný les. To je jen několik filmů z těch, které se natáčely v parku Great Windsor náležícímu ke stejnojmennému hradu. Na rozloze více než dva tisíce hektarů mohou návštěvníci najít les, jezero, udržované zahrady nebo také starý háj památných stromů.

Hlavní cesta skrze park Great Winsdor.

„Star Wars je tak obrovská věc, že by to park mohlo ohrozit. To specifické místo, které filmaře zajímalo, by nedokázalo pojmout takové obrovské množství lidí. Naší prioritou je udržovat park a štábům můžeme vyhovět jen v případě, že bude riziko minimální. Star Wars bylo nemožné do Windsoru zasadit,“ sdělil v sobotu pro BBC mluvčí královské rodiny. „Nenecháme se zviklat penězmi a velkými jmény,“ dodal.

Ačkoliv mluvčí neoznámil, pro který film si studio Disney park žádalo, je pravděpodobné, že šlo o Rogue One, zatím poslední film z universa Star Wars. Zasazená do parku Windsor měla být hned jedna z prvních scén, která se odehrává na zelené planetě Lah´mu.