VIDEO: Tarantino lituje natáčení scény ve filmu Kill Bill, při níž se Thurmanová zranila

LOS ANGELES Americký oscarový režisér Quentin Tarantino hluboce lituje incidentu při natáčení snímku Kill Bill z roku 2003, kdy se herečka Uma Thurmanová zranila. Thurmanová v uplynulém týdnu veřejně obvinila filmového producenta Harveyho Weinsteina, že ji sexuálně napadl, a v rozhovoru s deníkem The New York Times při této příležitosti zmínila také to, že ji Tarantino přinutil k nebezpečnému kousku v autě.

Hollywoodská herečka prohlásila, že ji režisér přiměl, aby řídila auto, které podle ní nebylo v pořádku a ve kterém se necítila dobře. Při jízdě ale ztratila kontrolu nad vozem a narazila do palmy. Nemocnici opustila s límcem okolo krku, zraněným kolenem a otřesem mozku, následně se s Tarantinem pohádala.



„Obvinila jsem ho, že se mě pokusil zabít. Byl z toho velmi rozzlobený, což chápu, protože to necítil tak, že mě chtěl zabít,“ řekla.

Herečka se Tarantina zastala

Thurmanová nahrávku nehody zveřejnila na instagramu, kde se režiséra zastala, neboť události sám lituje. Ocenila také to, že jí záznam po letech vydal, ačkoli věděl, že ho to může poškodit.



Tarantino nyní v rozhovoru s portálem Deadline řekl, že najít nahrávku bylo obtížné a že to znamenalo projít v archivu mnoho krabic. Sdělil rovněž, že s Thurmanovou mají očividně na událost odlišné názory, včetně toho, jak se nehoda přihodila.

„Obvinila mě z nehody a měla právo na to mě obvinit. Nechtěl jsem, aby se tohle stalo,“ řekl Tarantino s tím, že herečku ujistil, že cesta je bezpečná, ač nebyla, a že natáčení scény nikdo nepovažoval za nebezpečný kousek. Ohradil se ale proti vyznění článku v The New York Times, který ho vykreslil jako člověka zodpovědného za zranění Thurmanové.