Tašky z vláken ananasových listů. Ráda objevuji nové materiály, říká návrhářka

Praha Slyšeli jste už o taškách z ananasu? Česká značka Luciela Taschen, za kterou stojí Lucia Jamrichová pracovala doposud převážně s kůží, nyní přichází s novou kolekcí “ananasových” tašek LT Vegan vyrobenou ze světové novinky zvané Piñatex.

Lidovky.cz: Navrhujete tašky pod značkou Luciela Taschen a máte poměrně úspěch. Co je pro vás při procesu navrhování a vytváření nejdůležitější?

Tašky si v podstatě dělám pro sebe. Nejdůležitější tedy je, aby se mi líbily a mohla je sama nosit. Zásadní je také materiál a provedení, já vyrábím vše v Česku a snažím se co nejvíce pracovat s lokálními materiály. Také ráda objevují nové materiály, po korku jsem nyní použila Piñatex, což je náhražka kůže vyrobená z vláken z ananasových listů.

Lidovky.cz: Jak vlastně přišel nápad s navrhováním kabelek a tašek?

Už je to poměrně dlouhá doba, obchod v pražské Petrské ulici jsme otevírali před čtyřmi lety, předtím jsem měla dva roky showroom na Letné. Když jsem začínala, ani jsem to nebrala jako seriózní práci, spíš koníček. Design jsem nikdy nestudovala, ale u nás v rodině se hodně tvořilo a od základní školy jsem si šila oblečení (dokonce i kožené kalhoty a kabelky!) takže jsem k tvorbě měla vždy blízko. Na začátku rozjezdu prvního obchodu jsem ještě pracovala jako produkční na různých projektech, postupně jsem se však začala věnovat své značce na plný úvazek a po dvou letech mně to už začalo živit. Hlavní je vydržet ten začátek, protože pak pochopíte jak věci fungují a dokážete najít způsob jak to dělat.

Piňatex Piñatex je novým materiálem, který sleduje světový trend odklonu od živočišné výroby. Vzhledem připomíná kůži, jedná se však o netkanou textilii z ananasových vláken. Vyrábí se z vláken z ananasových listů, které vznikají jako odpad při pěstování tohoto tropického ovoce. Na 1m2 je potřeba asi 16 rostlin, nebo přesněji spodních listů. V Česku je Luciela Taschen první značkou, která s tímto materiálem pracuje.

Lidovky.cz: A váš úplně první kousek?

To byly síťovky, žila jsem v Berlíně a tam vlastně značka vznikla, když jsem je šla jednou prodávat na trh Mauerpark a uvědomila si, že potřebuji své výtvory nějak pojmenovat. (taschen = tašky německy, pozn. red.). Postupně jsem pak přešla ke koženým taškám a první regulérní kolekce byla Skin To Skin s úžasnou kampaní nafocenou mou dvorní fotografkou Vendulou Fantovou s nahou potetovanou modelkou. Poté přišla ryze česká kolekce z českých třísločiněných usní LT Oval v 15 nádherným barevných odstínech.

Lidovky.cz: Navrhujete kabelky, dnes ale v ulicích hrají prim batohy. Nepřemýšlíte, že byste se vydala i touto cestou?

Batohy jsem už měla ve starších kolekcích také, dodnes se mě na ně lidé ptají. Je možné, že jednou znovu nějaký udělám, ale v dohledné době to nejspíš nebude. Většinou navrhuji to, co chci sama nosit a batohy to úplně nejsou.

Lidovky.cz: Co podle vás musí mít správná kabelka? Kolik kapsiček, jaká ucha?

Na to je těžké odpovědět, protože každý má jiné preference. Hodně českých žen má rádo velké kabelky a ideálně s dlouhým popruhem. Já osobně preferuji tašky s krátkým uchem do ruky a psaníčka bez popruhu.

Lidovky.cz: Jakou barvu máte nejraději na kabelkách?

Mám ráda výrazné barvy a myslím, že není nutnost mít kabelky pouze v černé, ale skvěle se dají kombinovat i divočejší odstíny jako fuxiová, petrolejová, okrová.

Lidovky.cz: Prodáváte tady i zboží od jiných designérů..

V obchodě mám hlavně svoje tašky, ale pokud mne něco zaujme, ráda poskytnu prostor i jiným značkám. Momentálně u mě objevíte úžasné provázkové sandálky od americké značky Nomadic State of Mind. Jsou to hipíci, kteří pracují s místní komunitou v Nicaragui, kde sandálky vyrábějí z použitých lodních lan. Sama je teď nosím skoro pořád!

Lidovky.cz: Vnímáte změnu v chování zákazníků? Mám pocit, že se dnes lidé více zajímají o designové kousky..

Ano, lidi víc přemýšlejí, co kupují a hodné mých zákazníků si radši koupí jeden pořádný kousek než několik levných. Také se nebojí oslovit designéra přímo a objednat si něco na míru. Sama oblečení moc nenakupuji a když už tak u mých oblíbených: Zuzany Kubíčkové nebo Zdeňky Imreczeové. V půlce června budu pak prezentovat novou kolekci na Slou Days v pražské Kotvě, což je skvělá akce zaměřená na tzv. pomalou a uvědomělou módu.