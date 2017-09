Taxikáři v pondělí zpomalí dopravu na letiště. Cestující musí počítat s rezervou

PRAHA Pražské letiště žádá, aby lidé při pondělní cestě na Letiště Václava Havla počítali kvůli plánovanému protestu taxikářů s časovou rezervou a využili v případě možnosti raději linek městské hromadné dopravy. V tiskové zprávě to sdělila mluvčí letiště Marika Janoušková. Pokud lidé zvolí dopravu autem, prosí je letiště, aby následovali dopravní značení a instrukce policie.

„Rádi bychom všechny cestující ujistili, že ve spolupráci s Policií ČR situaci intenzivně řešíme. Bohužel jsme dotčeni protestem, ve kterém Letiště Praha nemůže žádným způsobem aktivně přispět k řešení důvodů sporu,“ uvedla dnes Janoušková.



Sdružení českých taxikářů ve čtvrtek uvedlo, že chce v pondělí pomalou protestní jízdou po příjezdové trase na letiště protestovat proti sdíleným přepravním službám typu Uber. Taxikáři obviňují tyto služby z nekalé konkurence a kritizují pražský magistrát, že neřeší situaci, kterou považují za neúnosnou.

Taxikáři proti přepravním službám sdílené ekonomiky už před ruzyňským letištěm protestovali. Protestní jízdu plánovali také na tento týden, pokud pražská primátorka Adriana Krnáčová (ANO) situaci nezačne řešit. Vadí jim zejména to, že za Uber a podobné služby jezdí řidiči bez taxikářské koncese, nemají auta evidovaná jako vozidla taxislužby a nemají taxametry.

VIDEO: Zeptali jsme se pěti řidičů pražských taxislužeb, co si myslí o válce mezi Uberem a taxikáři. Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Při použití služby Uber si lidé přes aplikaci v mobilním telefonu mohou zavolat řidiče, který je odveze na požadovanou adresu. Klient zaplatí za čas strávený na cestě a ujeté kilometry. Řidiči společnosti jezdí buď pro společnost, nebo jako živnostníci ve vlastním autě. Partnerských řidičů je v Praze podle firmy kolem 2000. Uber tvrdí, že není taxislužba, ale že nabízí spolujízdu v rámci takzvané sdílené ekonomiky.



Janoušková připomněla, že stále chybí možnost využít pro příjezd na letiště jiné formy dopravy než silniční. „Proto vedení letiště dlouhodobě podporuje projekt železničního spojení s centrem Prahy. Bohužel je však pouze v pozici příjemce řešení, které zajišťuje stát prostřednictvím Správy železniční dopravní cesty (SŽDC),“ uvedla. SŽDC připravuje modernizaci trati z pražského Masarykova nádraží do Kladna s odbočkou na letiště. Vyjít má na 31 miliard korun.

Spojení centra s letištěm trápí Prahu dlouhodobě. Nyní musí cestující jezdit autobusy buď z Veleslavína, nebo ze Zličína, kde jsou stanice metra. Praha v minulosti pracovala s variantou prodloužení metra z Dejvické až do Ruzyně. Původně měla trasa vést přes Veleslavín do stanice Dlouhá míle, kde mělo být velké záchytné parkoviště, a odtud následně k letišti. Od této varianty nakonec ustoupila a trasu stočila z Veleslavína k motolské nemocnici. Úsek do Motola byl zprovozněn v dubnu 2015.