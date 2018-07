‚Technické problémy.‘ Rusko na poslední chvíli zastavilo film o konfliktu na Ukrajině

Snímek Donbas běloruského režiséra Sergeje Loznici vyhrál cenu pro nejlepšího režiséra na filmovém festivalu v Cannes. Jeho ruská premiéra byla ale na poslední chvíli zrušena. Snímek Donbas totiž údajně popisuje události a proruské rebely jinak, než to činily oficiální ruské zprávy.

Dramatický Snímek měl mít v neděli ruskou premiéru v moskevské galerii současného umění Garage. Pořadatelé ale promítání na poslední chvíli zrušili, údajně z technických důvodů. Ruská zpravodajská stanice REN TV naopak přinesla informaci o tom, že filmu chyběla promítací licence. Galerie tak po varování ministerstvem kultury od promítání upustila.

Je faktem, že každý film, který v Rusku míří do kinodistribuce, potřebuje speciální promítací povolení od ministerstva kultury. Autority ale často méně kontrolují filmy, které se promítají v prostorách k tomu primárně neurčených, jako jsou galerie nebo muzea. Tím by se dalo vysvětlit i to, proč se film měl promítat v galerii Garage a ne v kině.

Případ tohoto filmu je ale obzvláště ožehavý, protože Loznica v Donbasu podává jiné popisy událostí a osob, než ruské zprávy. Protiřečí tak oficiálním státním informacím, ačkoliv jde spíše o zdramatizované zobrazení a ne o dokument. Zrušení promítání tak nutně vyvolalo otázku o vládním zásahu a cenzuře.

Sergej Loznica, bývalý matematik, se v Česku naposledy ukázal na letošním ročníku filmového festivalu v Karlových Varech, kam přivezl představit svůj nový dokument Den vítězství. Loznica na sebe již dříve upozornil dokumentem Majdan (2014).