Chceme naplnit smysl narození Nemluvněte

TELNICE (Brno - venkov) Adventní dobu zahajujeme v naší obci nejdříve mší svatou o první adventní neděli ve farním kostele. Odpoledne se pak sejdou školáci a rodiče na kostelním nádvoří a za krásného zpěvu se rozsvítí veliký smrk, který nám bude v Adventu i ve vánoční době připomínat nejkrásnější svátky v roce. Během Adventu se v chrámu Páně konají ranní roráty a po nich snídaně na faře, každý je vítán.

V Adventu pořádáme pro děti divadelní představení a pro seniory společné setkání, nechybí ani tradiční setkání se svatým Mikulášem v kostele a Mikulášská nadílka v Sokolovně, ulicemi brouzdají tříčlenné skupinky Mikulášů, andělů a čertů. Náš Advent je ještě specifický také tím, že se v něm každoročně připomene bitva tří císařů a s ní pietní aktu u pomníků kopjafa – vzpomínáme na vojenské, ale i civilní oběti tohoto konfliktu. Orlové tradičně přichystají Dětské vánoční hry těsně před Vánocemi a široká veřejnost může využít nabídky adventního zájezdu do některého z pražských či brněnských divadel – letos je na řadě Mahenovo divadlo v Brně a kouzelné představení Saturnin.

Mladí členové našeho T-Parlamentu na Sokolovně nechají zaznít mladé zpěváky brněnských divadelních scén při vánočních minitrzích, letos se těšíme také na Živý Betlém se svatou rodinou.

Kdo má zájem, může si v Adventu nakoupit každý rok originálně malované pohlednice s telnickým vánočním pozdravem, které vždy krásně připraví místní výtvarnice Martina Hostěradská. Jako vánoční dar mohou lidé také zakoupit malovaný stolní obecní kalendář od stejné autorky. Letos jsme pro naše občany připravili mimořádný vánoční dar: každá domácnost obdrží „pod stromeček“ cédéčko s lidovými písničkami bratrů Antonína, Josefa a Františka Jahodových – našich zlatých slavíků, na které jsme hrdí. Kromě svých nejoblíbenějších písniček nazpívali také novou Telnickou hymnu. Už se těším, jak budeme tyto písničky pouštět v našem obecním rozhlase během roku…

Na Štědrý den hrají v obecním rozhlase koledy, které doplním svým proslovem a přáním. O Vánocích nesmí chybět mše svatá na Štědrý den – v našem případě vychází farnost vstříc mladým rodinám s dětmi, a tak se místo při půlnoční sejdou již v 16 hodin. Z kostela pak všichni odcházejí rovnou ke štědrovečerním stolům, mnozí mají v ruce lampičky s betlémským světlem. Sváteční večer pak patří také muzikantům, kteří chodí ztišenými ulicemi naší vesnice a hrají koledy, lidé je hostí a nezřídka si s nimi i zazpívají.

Na Štěpána se pak připomene sportovní duch naší vesnice: stolní tenisté a kuželkáři pořádají své sváteční turnaje, plné pohody a přátelství. Večer pak v kostele zazpívají a zahrají děti koledy, o Vánocích je pak možné také navštívit betlémy v kostele a na Orlovně.

Jak sami vidíte, adventní i vánoční program je rozložen mezi obec, farnost, spolky i ochotné jednotlivce. Přál bych si, aby to tak bylo i nadále. Protože dokud budeme chtít slavit Vánoce společně a každý pro to něco uděláme, pak dobře naplníme smysl toho, proč nám na svět přišlo to malé Nemluvně.

Pod stromeček bych si jako starosta nejvíc přál to, aby nám už náš stát přestal přidělávat práci a házet klacky pod nohy.

P.S.: každý rok nabízí starosta obce osamělým občanům osobní návštěvu o Vánocích, to, aby nebyli o těchto svátcích sami.