Úmorné vedro vrcholí. Teploty dnes opět budou šplhat ke 37 stupňům

PRAHA Česko ve středu podle meteorologů čeká další velmi teplý den s teplotami překračujícími tropických 30 stupňů Celsia. Dnešní maxima by se měla nejčastěji pohybovat mezi 32 až 36 stupni, uvádí ve své předpovědi Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Lidé by proto měli dbát na dostatečný přísun tekutin a omezit tělesnou zátěž. Kvůli suchu také platí varování před nebezpečím vzniku požárů, a to zejména v severní polovině Čech a na jižní Moravě.

Příčinou současných veder je podle meteorologů nevýrazné tlakové pole, ve kterém se nad střední Evropou udržuje velmi teplá vzduchová hmota. Zatím nejteplejším dnem letošního roku bylo úterý, kdy se rtuť v teploměru na několika místech dostala nad 37 stupňů. Nejvyšší teplotu naměřili ve středočeské Řeži, kde bylo 37,6 stupně. Na 37 stupňů a více vystoupila v úterý teplota ještě na stanicích v Tuhani na Mělnicku, v Ústí nad Labem, Děčíně a v Plzni-Bolevci.



Aktuální varování meteorologů před velmi vysokými teplotami se týká většiny Čech s výjimkou krajů Karlovarského, Jihočeského a Vysočiny. Na Moravě platí výstraha před velmi vysokými teplotami pro Olomoucký a Jihomoravský kraj.

S vlnou veder, které v Česku v posledních dnech panují, souvisí také zvýšené nebezpečí vzniku požárů. Vysoké riziko je podle meteorologů zejména v severní polovině Čech a na jižní Moravě. Lidé by proto neměli v přírodě rozdělávat oheň či odhazovat nedopalky cigaret.

Letošní počasí láme rekordy. Duben i květen byly nejteplejší za posledních 58 let, červen byl pátý nejteplejší. Dosavadní vývoj červencových teplot nasvědčuje tomu, že i sedmý kalendářní měsíc letošního roku bude teplotně nadprůměrný.

Na lidský organismus mohou mít horka negativní účinky, a to zejména u malých dětí či nemocných a starších lidí. Riziko přehřátí a dehydratace organismu lze snížit dostatečným přísunem pití, především neslazených nealkoholických nápojů bez kofeinu. Lidé by také měli omezit tělesnou zátěž a nepobývat na přímém slunci v poledních a odpoledních hodinách. Důležité je nenechávat děti a zvířata na přímém slunci, zejména v zaparkovaných autech.