VIDEO: Teroristé a mrtví v pražském metru? 'Václavák' v noci obsadily stovky policistů, hasičů a záchranářů

PRAHA Desítky výstřelů ze samopalů, vyděšení lidé volající o pomoc, dlouhotrvající panika. Ve stanici Muzeum na lince C pražského metra právě zaútočili tři ozbrojení pachatelé. Ve vestibulu se tou dobou nachází zhruba tři stovky pasažérů. Kolem třiceti jich pachatelé zastřelí, podobný počet zraní. Ve skutečnosti se ale nikomu nic nestane, jde o velké taktické cvičení složek Integrovaného záchranného systému.

Více než dvě stovky policistů, pražských strážníků, záchranářů, hasičů a zaměstnanců magistrátu či dopravního podniku ve středu v nočních hodinách obsadily horní část Václavského náměstí. V tamní stanici metra C totiž cvičily zásah proti trojici ozbrojených pachatelů. Ti vnikli do metra a bezhlavě stříleli po cestujících.



Po pár minutách křiku a chaosu přijela na místo první policejní hlídka, následovaná zásahovou jednotkou. Po chvíli byl modrými majáky osvícený celý prostor kolem sochy svatého Václava, vzduchem neustále zněly sirény.



„Mám tady zraněného kolegu,” ozvalo se následně z policejní vysílačky. „Je to střelné zranění. Tepenné krvácení z nohy.” Chvíli na to se radiostanicí nesla informace, že všichni pachatelé jsou mrtví. Dva z nich usmrtili policisté, poslední se sám odpálil ve vagónu s pomocí výbušniny na těle.



Taktické cvičení s názvem Muzeum 2018 uspořádala Praha kvůli stále četnějším teroristickým útokům v evropských metropolích. Iniciovala ho samotná primátorka hlavního města Adriana Krnáčová (ANO), která jej celé sledovala zpovzdálí.

Akci, na jejíž realizaci magistrát vyčlenil půl milionu korun, si pochvalovala. Zejména pak práci záchranných složek. „Jak při samotném zásahu, tak při ohledávání zraněných dokázaly, že byly naprosto sehrány,” řekla ještě v průběhu události novinářům.

Podle jejích slov se jednalo o jedno z nejkomplikovanějších cvičení, které se připravovalo přibližně rok. Nakolik bylo ve skutečnosti úspěšné, prý ukážou až následující dny, během nichž bude teprve analyzováno.

„Podívaná to ale byla celkem brutální. Když si uvědomíte, že to může být ještě podstatně horší, než jsme dneska zažili, tak doufám, že se to nikdy nestane,” dodala primátorka.



Kladně hodnotil průběh akce i nový šéf pražské policie Jan Ptáček. „Vyzkoušeli jsme si některé nové postupy, které budeme určitě aplikovat v praxi,” uvedl.

Snad jen přihlížející strážníci pražské městské policie projevili určité zklamání. „Je škoda, že nás tam ‚nepozvali‘ taky, protože v reálu by to bylo jinak. V tom metru bychom byli asi první my,” povzdechl si jeden ze strážníků, kteří dohlíželi na okolí. Městská policie má totiž na Václavském náměstí prakticky neustále tři autohlídky.

Horní část Václavského náměstí byla kvůli cvičení uzavřena.

Po necelých třech hodinách ostré akce se život na druhém největším tuzemském náměstí vrátil zpět do zajetých kolejí. Bezpečnostní cvičení proběhlo v nočních hodinách, tedy v době, kdy nejezdí metro, aby nebyl narušen jeho běžný provoz ani povrchová doprava na magistrále u Václavského náměstí.