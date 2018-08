Teroristická ‚přípravka‘ v USA. Policie našla mrtvolu a 11 zanedbaných dětí, chystali je na útoky ve školách

AMALIA/PRAHA Policie amerického státu Nové Mexiko minulý týden objevila na samotě jedenáct podvyživených a zanedbaných dětí. Pětici osob, která se o děti měla starat, vyšetřovatelé zatkli a obvinili ze zneužívání. U středečního soudu se ukázalo, že obžalovaní trénovali děti, aby mohly spáchat střelecké útoky ve školách.

„Obžalovaný trénoval děti, jak používat útočné pušky v přípravě na budoucí útoky ve školách,“ stojí podle serveru CNN v soudních dokumentech. V procesu je pět dospělých lidí obžalovaných ze zneužívání jedenácti dětí a jejich trénování, aby mohli spáchat střelecké útoky ve školách. V areálu improvizováného obydlí policie také nalezla ostatky dvanáctého dítěte.



Děti byly podvyživené a ve velice zanedbaném stavu. Podle policie jim bylo od jednoho roku do patnácti let. Soudní dokumentace dále podle deníku Washington Post uvádí, že byly do uzavřeného areálu přivezeny různými lidmi.

Lucas Morten a Sinaj Wahhaj při zatčení.

Vyšetřovatelé na celý případ narazili při pátrání po hlavním obžalovaném Siraji Ibn Wahhajovi, kterého hledali, protože údajně unesl od matky svého tříletého syna.

Wahhaj společně s dalšími čtyřmi lidmi vedl tréninkový tábor ve špinavém areálu. Žalobci požadují, aby všichni byli odsouzeni za zneužívání dětí. Místo, kde se ukrývali, patřilo čtyřicetiletému Lucasi Allenu Mortenovi, kterého vyšetřovatelé viní i z ukrývání zločince, jelikož prý věděl, co Wahhaj spáchal. Dalšími třemi osobami byly dvě Wahhajovy sestry a Jany N. Leveillová. Podle obžaloby jsou ženy matkami několika z vězněných dětí.

V zadržení vyústilo několikaměsíční pátrání po Abdulu Wahhajovi, synovi obžalovaného, kterého pohřešovala jeho matka. Podle soudních dokumentů jí její otec řekl, že ze syna bude vymítat ďábla, a poté s ním v prosinci zmizel z jejich domova ve státě Georgia. Chlapec podle policie trpěl vážnou chorobou, jeho otec byl však přesvědčen, že je posedlý ďáblem.

Policie otce objevila až na téměř dva tisíce kilometrů vzdáleném místě poblíž obce Amalia v pouštní oblasti Nového Mexika. Chlapec však v areálu mezi dětmi nebyl. Vyšetřovatelé v současnosti analyzují ostatky mrtvého, aby mohli určit, zda jím není právě Abdul. Šerif novinářům řekl, že nález byl učiněn v den čtvrtých chlapcových narozenin.