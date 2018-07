Těším se na další schůzku s Putinem, napsal Trump na Twitteru

Washington Prezident Spojených států Donald Trump ve čtvrtek na Twitteru napsal, že se již těší na další schůzku s ruským kolegou Vladimirem Putinem, aby mohli začít uskutečňovat to, o čem na pondělním summitu v Helsinkách debatovali.

Žádný termín nové vrcholné schůzky Trump nezmínil, zopakoval ale, že setkání ve finské metropoli bylo velkým úspěchem.



„Těším se na druhou schůzku, abychom mohli začít uskutečňovat některé z mnoha věcí, o kterých jsme diskutovali, včetně tažení proti terorismu, bezpečnosti pro Izrael, jaderného odzbrojení, kybernetických útoků, obchodu, Ukrajiny, míru na Blízkém východě, Severní Koreje a dalšího,“ uvedl americký prezident. Dodal, že na všechny problémy existují odpovědi, ačkoli některé mohou být snadné, jiné zase obtížné.



Trump ihned po jednání s Putinem označil první společný summit za mimořádný úspěch. To zopakoval i ve čtvrtek. Američtí zákonodárci z řad demokratů, ale i Trumpových republikánů nicméně neskrývali rozčarování z toho, že prezident se podle nich například v otázce ruské role v amerických volbách nedokázal šéfovi Kremlu postavit. Bílý dům musel následně vysvětlovat, že Trump se v kritizovaném prohlášení přeřekl, když uvedl, že nevidí důvod, proč by Moskva do voleb v roce 2016 zasahovala. Ve skutečnosti podle Bílého domu chtěl říct, že Rusko důvod mělo.



O tom, že Rusko se vměšovalo do prezidentských voleb v USA před dvěma lety a že se nadále snaží ovlivňovat dění ve Spojených státech, jsou americké tajné služby přesvědčené.