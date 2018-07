Těšte se na velkou volební kampaň. Zájem stran o sloupy převyšuje nabídku

PRAHA Zájem politických uskupení, která se v podzimních komunálních volbách budou ucházet o hlasy pražských voličů, o předvolební reklamu na stožárech veřejného osvětlení převyšuje kapacitu jednotlivých ulic. Informoval o tom Jiří Štábl, mluvčí městské firmy Technologie hlavního města Prahy (THMP), která se stará o veřejné osvětlení. Hlavní město pronajímá stranám veřejné plochy za korunu na den. Volby se uskuteční 5. a 6. října.

THMP nyní požadavky stran vyhodnocuje. Pokud zájem o stožáry v některé ulici převyšuje jejich počet, budou místa rozdělena poměrově. Přednost dostanou ti zájemci, kteří požadují delší dobu nájmu. „Budeme se také striktně držet zásady, aby byli uspokojeni všichni žadatelé v dané ulici a nebyly jakkoli upřednostňovány větší politické subjekty,“ uvedl Štábl.



Reklamy budou mít formát A1. Kromě koruny denně za pronájem strany ještě zaplatí poplatek za montáž a demontáž reklamních cedulí. To stojí 280 korun za jeden stožár, pokud desky s reklamou přivezou na místo, poplatek se sníží na 230 korun. Papíry s potiskem musí zájemci dodat sami.

Strany posílaly žádosti prostřednictvím internetové aplikace do 11. července. Žadatelé musí do 1. srpna doložit, že u úřadu registrovali kandidátní listinu. Dosud kandidátku pro volby do zastupitelstva hlavního města podle webu Prahy podali Piráti, ČSSD, ODS, Patrioti a uskupení Volte Pravý Blok. Politická uskupení musí registrovat kandidátní listinu do úterý 31. července. Před čtyřmi lety se ve volbách do zastupitelstva hlavního města utkalo 31 subjektů.

Ve stejném termínu jako volby do obecních zastupitelstev se konají doplňovací volby do Senátu. V Praze budou lidé volit čtyři senátory. Kandidáti však nemohou reklamy na lampách využít. „V roce 2018 je možnost umístit na stožáry veřejného osvětlení politickou reklamu pouze pro volební kampaně do zastupitelstva hl. m. Prahy a zastupitelstev městských částí,“ dodal Štábl. Za jednu korunu si mohly pronajmout plochy na stožárech veřejného osvětlení politické strany i při loňských sněmovních volbách.