Thajsko chce dohlížet na zfilmování příběhu chlapců zachráněných z jeskyně

BANGKOK Thajská vláda chce vytvořit zvláštní komisi, která by dohlížela na vznik filmů, dokumentů a dalších videí o nedávné záchraně dvanácti chlapců a jejich trenéra z jeskyně na severu Thajska. Informovala o tom v pátek agentura AP. Chlapce chce vláda vůči zahraničním producentům také zastupovat „jako jejich manažer“.

Vládní filmový úřad už nyní dohlíží na vznik snímků, které se v Thajsku rozhodli natočit zahraniční producenti. Podle ministra kultury je ale třeba vytvořit zvláštní komisi, která by se zabývala příběhem zachráněných chlapců. Dohlížela by podle něj mimo jiné na to, zda filmaři neporušují právo zachráněných fotbalistů a jejich rodin na soukromí.



Ani po propuštění z nemocnice a velké tiskové konferenci zájem o chlapce a příběh jejich záchrany neutuchá. Řada médií, především zahraničních, si v Thajsku vysloužila kritiku za to, že neuposlechla doporučení nechat chlapce aspoň měsíc v klidu, aby nečelili přílišnému stresu.

O zfilmování má zájem několik zahraničních producentů

Thajský vicepremiér v pátek oznámil, že příslušným úřadům nařídil, aby se postaraly o to, že chlapci během aktuálního náročného období nebudou rušeni. Zdůraznil, že malé fotbalisty chrání thajské zákony na ochranu dětí i soukromí.



Ministr kultury v pátek potvrdil, že už thajskou vládu kontaktovalo několik zahraničních producentů, kteří projevili zájem o zfilmování příběhu záchrany. Podle vicepremiéra má každý z chlapců právo sám podepsat smlouvu s filmaři, vláda jim ale poskytne rady a bude fungovat „jako jejich manažer“, aniž by za to pro sebe něco chtěla.

Chlapci ve věku 11 až 16 let a jejich 25letý trenér byli v jeskyni uvězněni od 23. června kvůli stoupající vodě, která je přinutila ustupovat hlouběji do jeskynního komplexu. Všechny se nakonec podařilo postupně zachránit, poslední skupina byla vyproštěna 10. července.