GLOSA: Bladderstones hrají klasický styl zcela neortodoxně a po svém

Kapela The Bladderstones je na české hudební scéně pět let, ovšem její duch, baskytarista a zpěvák Johnny Jůdl, je velmi zkušeným hudebníkem.

Leckoho nicméně překvapí druhy dvou židlí, na kterých sedí. Zatímco The Bladderstones můžeme označit za kapelu bluesrockovou (jakkoli neortodoxní), známější je jako baskytarista, fagotista a hráč na elektrickou kytaru populární alternativní Jablkoně.

Tón The Bladderstones kromě jeho přínosu spoluurčuje hlavně všestranný hráčský rukopis Tomáše Frolíka, který patří mezi nejzajímavější mladé kytarové objevy posledních let.

Trio The Bladderstones nějakou dobu hledalo optimální „posaz“ (v průběhu této doby se ovšem už stačilo stát i vítězem prestižní soutěžní přehlídky Blues Aperitiv), na druhém albu Without Cover se ovšem evidentně našlo, a to i díky zapojení nového bubeníka Michaela Noska.

Jak neortodoxně kapela k hudbě přistupuje, vidíme nejen na vlastním různorodém materiálu, ale i na jediné převzaté věci alba, bluesové klasice Baby Please Don’t Go, jež je přepracována skutečně zevrubně.