Členové Cinematic Orchestra představí v Praze nový projekt The Breath

Jako předkrm pátého ročníku festivalu Spectaculare, který propukne v lednu, jeho pořadatelé pozvali na středu 11. října do pražského klubu Jazz Dock skupinu The Breath. Jejím leaderem je bývalý kytarista i u nás dobře známých Cinematic Orchestra Stuart McCallum.

The Breath je vlastně typická „superskupina“, složená vesměs ze známých osobností alternativní a world music scény. Kromě Stuarta McCalluma v ní hraje irská zpěvačka a flétnistka Ríoghnach Connoly, známa mimo jiné i z formací Honeyfeet a Afro Celt Sound System. Kapelu tvoří i dva současní členové The Cinematic Orchestra, klavírista John Ellis a bubeník Luke Flowers.

Pořadatelé popisují zvuk The Breath jako tradiční The Cinematic Orchestra okořeněný soulovým zpěvem. The Breath nahráli minulý rok debutové album Carry Your Kin, které britský Guardian označil za „sofistikovaný atmosférický počin na pomezí ambientu a soulu“.

Hudba The Breath však nabízí i vlivy irského folku, jemné povznášející riffy propracovaných kytarových ploch i elektronických zvuků. Album produkoval slavný mistr zvuku Tchad Blake, který v minulosti spolupracoval mj. na nahrávkách U2, Toma Waitse, Pearl Jam či Petera Gabriela.

Ten je také majitelem labelu Real World, na němž album The Breath vloni vyšlo. Letos čtveřice objela přední hudební festivaly a na konci léta stihla vydat i nové EP Acoustic, které nabídlo čtyři skladby z debutu v nové akustické podobě.