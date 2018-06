The Chemical Brothers a David Byrne ozdobili festival Metronome

PRAHA The Chemical Brothers, jedni z nejvýznamnějších vizionářů elektronické hudby posledního čtvrtstoletí, zakončili velkou hudební a světelnou show program na hlavní scéně festivalu Metronome. Před nimi nadšeným divákům zahrál David Byrne své sólové skladby i známé písně z období jeho působení v kapele Talking Heads. Festival končí nad ránem, na neúnavné hudební nadšence ještě mimo jiné čeká dýdžejský set britských Faithless.

The Chemical Brothers, o jejichž postavení na hudební scéně svědčí to, že šest z jejich alb dosáhlo první příčky britského žebříčku a že jsou držiteli čtyř cen Grammy, nevynechali v Praze své velké hity. Například z desky Come With Us, která v roce 2002 vyhrála britskou hitparádu, posluchači aplaudovali skladbě Star Guitar. Dvojice Toma Rowlandse a Eda Simonse během své elektronicko-taneční show nabídla i jeden ze svých největších hitů Hey Boy Hey Girl z úspěšného alba Surrender.



Kytarista, zpěvák, skladatel, filmový režisér a fotograf Byrne zaujal publikum efektní scénou a propracovanou choreografií svého vystoupení, do které zakomponoval doprovodné muzikanty i tanečníky. Koncert zahájil skladbou Here z letošního sólového alba American Utopia, při které držel v ruce maketu mozku. Z jeho první studiové desky od roku 2004, kdy vydal nahrávku Grown Backwards, zazněly mimo jiné skladby Bullet, Dog’s Mind nebo Every Day Is a Miracle. Příznivce jeho bývalé kapely Talking Heads potěšily a v některých případech i roztancovaly skladby Burning Down the House, Slippery People či Once in a Lifetime.

Z tuzemských kapel publikum věnovalo nejvíce pozornosti elektroswingové taneční hudbě a efektní pódiové prezentaci Mydy Rabycad, která si už zahrála na nejvýznamnějším britském hudebním festivalu v Glastonbury a má za sebou úspěšné turné po Spojených státech.

Jako první v sobotu na jedné z menších scén nabídli svoji unikátní mix rocku, country a elektroniky olomoučtí Nylon Jail. Na dvou hlavních pódiích se odpoledne představili se svou psychedelickou hudbou slovenští Bad Karma Boy, ukrajinská indierocková kapela Brunettes Shoot Blondes nebo ostravská skupina Places. Z Polska dorazili alternativní Bokka, z Rakouska Cari Cari. V zastřešeném prostoru Moon Stage zahráli Superorganism, mezinárodní kapela z větší části obývající společný dům a studio v Londýně.

I přes chladné počasí dorazilo do areálu několik tisíc lidí. Pořadatelé před začátkem akce očekávali až 20 000 návštěvníků. Přesný počet oznámí v neděli. Festival Metronome rozpočet ze 40 milionů korun za tři roky své existence navýšil na letošních přibližně 60 milionů.