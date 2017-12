Nezvěte na svatbu Obamu, naléhá prý vláda na prince Harryho. Kvůli Trumpově očekávané reakci

Britská vláda naléhá na prince Harryho, aby nepozval bývalého amerického prezidenta Baracka Obamu s manželkou na svou svatbu. Napsal to britský bulvární list The Sun, podle kterého se vláda obává nelibosti, kterou by to mohlo vyvolat u současného amerického prezidenta Donalda Trumpa.

Harry a jeho americká snoubenka Meghan Markleové předtím už dali najevo, že si přejí, aby Obamovi na jejich „velký den“ 19. května dorazili.



Třiatřicetiletý Harry se s manželi Obamovými spřátelil u příležitosti charitativní sportovní soutěže Invictus Games pro vojenské veterány, kteří jsou po bojových zraněních invalidní.

Naopak je všeobecně známa nechuť Harryho a Meghan k Trumpovi, kterého na svatbu rozhodně pozvat nehodlají. Meghan v minulém roce na internetu negativně komentovala Trumpovu předvolební kampaň.

„Trump by mohl reagovat ošklivě“

Britské ministerstvo zahraničí a úřad britské premiérky tak mají velké obavy, že tato událost znemožní Therese Mayové smysluplně s Trumpem spolupracovat. „Harry dal jasně najevo, že chce Obamovi na svatbě, a to způsobuje spoustu nervozity,“ sdělil podle The Sun vysoce postavený vládní činitel. „Trump by mohl zareagovat velmi ošklivě, kdyby se Obamovi dostali na královskou svatbu dřív, než by se on sešel s královnou,“ dodal.



Vzhledem k tomu že svatba není státní záležitostí, může vláda k ní vydat pouze doporučení. Nebudou oficiálně zvány hlavy států a vlád. Seznam hostů sestaví Buckinghamský palác místo ministerstva kultury, které se úkolu ujímá například při státních pohřbech.

S Trumpem má přitom své rozpory i britská vláda. Premiérka Mayová ho neváhala nedávno kritizovat za to, že sdílel na twitteru protimuslimský obsah z účtu britské krajní pravice.