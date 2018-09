Punkový kabaret The Tiger Lillies zazní tentokrát v symfonickém aranžmá

Zcela nové písně britské skupiny The Tiger Lillies v symfonických aranžmá hudebního skladatele Michala Nejtka a v podání špičkového orchestru soudobé hudby Berg zazní poprvé před českým publikem 26. a 27. září. Koncertní program Bohemian Nights uvede ve světové premiéře Divadlo Archa.

Autor písní a leader britské skupiny The Tiger Lillies Martyn Jacques se tematicky vrací do divokých devadesátých let, kdy Praha byla prvním zahraničním cílem dnes slavné kapely. Nostalgie, ironie, drsný humor a plebejský jazyk patří k základním znakům jejich písní dodnes.

Z více než rok trvající spolupráce Martyna Jacquese a Michala Nejtka vzniklo unikátní dílo, které Archa uvádí ve světové premiéře. Bohemian Nights zazní v podání The Tiger Lillies a špičkového orchestru soudobé hudby Berg pod vedením Petera Vrábela.

Skupina The Tiger Lillies vznikla v roce 1989 v Londýně. „Poslové obscénnosti, bizáru a dekadence“ mají na svém kontě více než 30 alb a spolupráci s řadou tvůrců mezi kterými nechybí Alexander Hacke & Danielle de Picciotto, Nan Goldin, St. Vincent a další.

Za kultovní muzikál Shockheaded Peter získali prestižní divadelní ocenění Olivier Award. Album The Gorey end, které natočili společně s Kronos Quartetem bylo nominováno na Grammy.

„Brechtovský punkový kabaret“ The Tiger Lillies si získal české publikum již v 90. letech, kdy trojice hrála v žižkovských hospodách. Skladbám, které nesou stopy pouliční opery, předválečného kabaretu, francouzského šansonu, cikánských písní a odkazů na Jacquesa Brela a Bertolta Brechta, dominuje hlas Martyna Jacquese, který se jako samouk vyškolil na zpěváka s kastrátskou technikou hlasu.

Pro Divadlo Archa, kde pravidelně vystupují, vytvořili The Tiger Lillies s režisérem Jiřím Havelkou v roce 2010 hudební moralitu Zde jsem člověkem! Here I am Human! Tiger Lilies v Arše naposledy vystoupili v květnu 2016.