‚Selhává mi srdce, opouští mě síly.’ Ticho, smutek, ale i hrdost a potlesk. Česko se loučí s hrdiny

Praha Pár sekund a parné slunečné počasí vystřídala zahalená obloha. Mračna se nad pražským ruzyňským letištěm stáhla symbolicky takřka ve shodnou dobu, kdy na něm ve středu odpoledne přistál armádní speciál. Do Česka dopravil ostatky tří českých vojáků, kteří zahynuli při nedělní explozi sebevražedného útočníku v Afghánistánu.

Vojenský speciál s těly Martina Marcina (36), Kamila Beneše (28) a Patrika Štěpánka (24) vstoupil do českého vzdušného prostoru v 15:50. Na letišti dosedl podle plánu o necelou půl hodinu později. Za doprovodu dvou stíhaček Gripen a zvuku kostelních zvonů, které se rozezněly po celé republice. Následně stroj po letištní ploše přijel téměř až před zarmoucené pozůstalé. Vojáci z něj vyzvedli rakve přikryté národními vlajkami a uložili je na katafalky.

„Selhává mi srdce, opouští mě síly a mým očím hasne světlo,” zahájil smuteční ceremoniál modlitbou hlavní vojenský kaplan Jaroslav Knichal. Přerušil tím několikaminutové ticho, které na čtvrtém letištním terminálu zmírňovala jen hudba armádní kapely a zvuky fotoaparátů.



Půlhodinovému ceremoniálu přihlíželi vedle nejbližších padlých vojáků také čtyři desítky jejich kolegů z 42. mechanizovaného praporu v Táboře. V jejich tvářích se zračil smutek. „Patřili mezi nejlepší vojáky, jinak by se ven nedostali,” vzpomněl na ně Daniel Cekul, velitel táborského praporu.

Pietní akci byli přítomni také vrchní velitel ozbrojených sil a prezident Miloš Zeman, premiér Andrej Babiš (ANO), ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO), předsedové obou parlamentních komor či kardinál Dominik Duka. Dorazila i bývalá šéfka resortu obrany Karla Šlechtová (ANO).

Svou vzpomínku, kondolenci či poděkování padlým vojákům můžete vyjádřit po kliknutí na banner:



„Tři naši vojáci položili životy, položili je i za nás, za naše bezpečí,” komentoval Metnar, jenž se jako jediný z politiků k události vyjádřil. Mimo jiné zopakoval, že padlé hrdiny povýšil do hodnosti štábních praporčíků. Rovněž jim chce udělit nejvyšší resortní vyznamenání, Kříž obrany státu.



Důrazně pak zmínil, že česká armáda bude i přes tuto tragédii nadále pomáhat koaličním partnerům v zahraničí. „Budeme pokračovat. Na našem zapojení v mezinárodním boji s terorismem se nic nemění,” dodal ministr obrany se slovy, že jeho první cesta za vojáky na misích povede právě do Afghánistánu, kde trojice zahynula. Zatím netuští, kdy se tak stane.

Poté, co v letištním areálu dozněly tóny české hymny, byly rakve s ostatky vojáků přeneseny k pohřebním vozům, kde se s nimi rozloučili jejich rodinní příslušníci. Kolona doprovázená motocykly hradní stráže opustila letiště v Ruzyni krátce před 17. hodinou. Přes Evropskou třídu a Vítězné náměstí zamířila do Ústřední vojenské nemonice ve Střešovicích. Po cestě jim vzdávaly hold stovky lidí.

Po cestě se projíždějící kolonou rozloučily stovky lidí.

V momentě, kdy projížděly vozy kolem „Kulaťáku“, narušilo do té doby hrobové ticho akorát tleskání lidí. Odtamtud pokračovala kolona s ostatky padlých do Ústřední vojenské nemocnice.



U metra Dejvická, naproti armádnímu Generálnímu štábu, čekaly na pietní kolonu od čtvrté hodiny odpoledne desítky lidí. Většinu z nich, i s ohledem na pracovní dobu, tvořili senioři a mladí lidé. U pomníku zahraničních vojáků druhé světové války zapalovali svíčky, mnozí z nich nosili na místo i květiny.

Na pietní akt se přišla podívat i dvojice studentů. Osmnáctiletý mladík Lukáš reportérce serveru Lidovky.cz během smuteční akce sdělil, že považuje za důležité uctít památku mrtvých vojáků. „Sám mám v plánu příští rok nastoupit do armády“. Tragická událost ho od rozhodnutí prý nezrazuje. I jeho kamarádka vnímá událost podobně.



Mezi těmi, kteří přihlíželi smutečnímu průjezdu, byl i neúspěšný kandidát na prezidenta Pavel Fischer či řada vojáků v uniformách.

„Udělali jsme to nejmenší, co jsme pro naše padlé vojáky mohli udělat. Odvezli je domů, do jejich vlasti, k jejich rodinám,” pronesl zástupce náčelníka Generálního štábu Jiří Baloun. Pohřbeni budou vojáci se všemi vojenskými poctami, s čím souhlasily jejich rodiny. Termín pohřbů zatím není znám.