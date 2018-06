Tisíce let před Hrou o trůny? HBO chystá další seriál ze světa G.R.R.Martina

PRAHA Televize HBO si objednala natočení pilotního dílu nového seriálu z fantasy světa spisovatele G.R.R.Martina. Děj by se podle CNN měl odehrávat tisíce let před událostmi z původního seriálu Hry o trůny. Scénář k zatím bezejmennému seriálu by přitom měl napsat autor knižní předlohy G.R.R.Martin společně s britskou scénáristkou Jane Goldmanovou. Ta v minulosti pracovala například na námětech filmů Kingsman nebo Kick-Ass.

Natáčení nového projektu by mělo začít nejdříve rok po odvysílání poslední série Hry o trůny, řekl pro CNN programový ředitel Casey Bloys. Sedmá a závěrečná řadu populárního seriálu by se měla na obrazovkách diváků objevit někdy v roce 2019.

Z doposud zveřejněných informací vyplývá, že se seriál bude odehrávat tisíce let před dějem původního seriálu Hry o trůny a zavede diváky do dávných dob Západozemí.

Lze tak předpokládat, že se diváci budou moci například dozvědět, odkud pocházejí Bílí Chodci nebo se seznámí s rodinnými příběhy rodu Starků. Podle listu The Guardian scénáristka Goldmanová minulý rok naznačila, že její příští seriál bude plný hororu a brutality. „To jsou věci, které miluju a věci, které dělám ráda. Byla by to hrůza, kdybych je dovnitř nedala,“ řekla Goldmanová.