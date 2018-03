Tisíce lidí chtějí v pondělí v Praze protestovat proti zvolení Ondráčka do čela komise pro kontrolu GIBS

PRAHA Protest proti zvolení Zdeňka Ondráčka (KSČM) na post předsedy sněmovní komise pro kontrolu činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) se má uskutečnit v pondělí na Národní třídě. Zájem o akci projevilo na Facebooku víc než třicet tisíc lidí. Účast přislíbilo osm tisíc z nich.

Funkce předsedy sněmovní komise pro kontrolu činnosti GIBS je podle organizátorů odpovědná a symbolicky významná a neměl by ji tak podle nich zastávat člověk, který coby příslušník Sboru národní bezpečnosti zasahoval proti demonstrantům během Palachova týdne v roce 1989. „Jeho zvolení je odstrašujícím pokračováním trendu poslední doby, kdy jsou extremistické názory legitimizovány jako nová společenská norma; trendu, kterému je podle nás na čase se postavit, než bude pozdě,“ píší na facebookové události nazvané NE Ondráčkovi do čela komise pro GIBS.

Protest nemá mít formu demonstrace. Měl by spočívat v podpisu petice za volbu nového předsedy komise pro kontrolu GIBS a symbolickým pozvednutím petičního archu srolovaného do podoby obušku v 19 hodin na Náměstí Václava Havla u Národního divadla. „Chceme tak ukázat posun, jakého česká společnost dosáhla: že 29 let po listopadu 1989 žijeme – a hlavně chceme nadále žít – v politickém systému, který nelegitimizuje usměrňování společnosti obušky a represí,“ vysvětlují organizátoři na Facebooku. Stánky s peticí se otevřou již v pět hodin odpoledne a pro zájemce budou přístupné i po skončení akce.

Akce údajně není spojena s žádnou politickou stranou ani hnutí. Podobné manifestace budou v pondělí v menším rozsahu probíhat také v Brně, Plzni či Českých Budějovicích.

Zdeněk Ondráček byl zvolen předsedou sněmovní komise pro kontrolu činnosti GIBS v pátek. Poslanci mu dali přednost před kandidátkou za ODS Zuzanou Majerovou Zahradníkovou. K úspěchu potřeboval Ondráček získat 78 hlasů poslanců, nakonec jich dostal 79.

Zvolení Ondráčka kritizovalo mnoho politiků, zklamán byl i ministr spravedlnosti Robert Pelikán (ANO), byť podle opozice právě zástupci ANO měli na zvolení zásadní podíl. „Mě to moc mrzí, že uspěl, a připadá mi to jako facka všem těm, kteří tehdy stáli na druhé straně a které pan Ondráček svým obuškem umravňoval,“ řekl po volbě Pelikán médiím.



„Je to velmi smutná věc, když tu máme komunistu, který zasahoval proti demonstrantům, vůbec nijak tuto věc nereflektuje a máme ho v čele bezpečnostního orgánu Poslanecké sněmovny,“ řekl lidovec Marek Výborný. Fakt, že Ondráček bude předsedou komise, která dohlíží na činnost policie, je podle něj skandální. S místopředsedkyní TOP 09 Pekarovou Adamovou shodně prohlásili, že zvolení Ondráčka je zvlášť smutné vzhledem k tomu, že letos uběhlo 70 let od komunistického puče.

Svého působení u komunistické policie Ondráček nelituje. „V profesním životě bych žádné věci neměnil. Já se domnívám že jsem nikdy neporušil zákony této země,“ uvedl dnes Ondráček. Zdůraznil, že byl v roce 1990 prověřován, že se stal policejním vyšetřovatelem a že byl příslušníkem protikorupční policie s prověrkou Národního bezpečnostního úřadu.

Ondráček kandidoval do čela komise pro kontrolu GIBS opakovaně. V prosinci ani v lednu ho ale Sněmovna nezvolila. Tehdy byl jediným uchazečem o předsednické křeslo v komisi.