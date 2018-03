Tisk: Jourová chce po Facebooku další informace ohledně skandálu

BERLÍN Eurokomisařka pro spravedlnost a ochranu spotřebitelů Věra Jourová požaduje po americké internetové společnosti Facebook další informace ohledně skandálu s neoprávněným použitím údajů o uživatelích firmou Cambridge Analytica. Facebook by podle ní měl například objasnit, do jaké míry se tento skandál týká evropských uživatelů. Jourová to uvedla v rozhovoru s německým listem Bild am Sonntag.

Podle listu hodlá Jourová vedení společnosti Facebook k vyjádření vyzvat prostřednictvím dopisu, který by měl být v pondělí zaslán provozní ředitelce podniku Sheryl Sandbergové, píše agentura DPA.



Společnost Facebook se v posledních dnech ocitla v centru pozornosti kvůli zprávám, že britská analytická firma Cambridge Analytica neoprávněně získala informace o 50 milionech uživatelů facebooku a využila je mimo jiné při vývoji softwarových nástrojů pro podporu volební kampaně Donalda Trumpa v roce 2016.

Jourová, která tento týden ve Spojených státech jednala o ochraně dat evropských občanů, v rozhovoru označila zneužití údajů o desítkách milionů uživatelů facebooku za naprosto nepřijatelné. Uvedla rovněž, že ji americká vláda a příslušné úřady ujistily, že berou vznesená obvinění velmi vážně a připravují potřebné kroky.