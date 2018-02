V Německu loni došlo k více než 2200 útokům na migranty, spočítala média

BERLÍN V Německu loni došlo k 2219 útokům na žadatele o azyl a jejich ubytovny. S odvoláním na aktuální data ministerstva vnitra o tom ve středu informovaly noviny mediální skupiny Funke. Ve srovnání s rokem 2016 případů napadení migrantů či jejich obydlí ubylo o více než třetinu. Předloni jich bylo kolem 3500.

V 1906 případech se loni stali terčem útoku přímo žadatelé o azyl, v 313 případech se pachatelé zaměřili na budovy, ve kterých jsou migranti ubytováni. Zranění celkem utrpělo více než 300 osob.



Povaha registrovaných útoků se značně liší. Sahá od poškozování majetku až po násilné trestné činy včetně ublížení na zdraví, žhářství či bombových útoků. Už loni v této souvislosti policie uvedla, že u naprosté většiny případů bylo motivem útoku extrémně pravicové smýšlení pachatele či pachatelů.

Za meziročním snížením počtu útoků by podle DPA mohl stát mimo jiné pokles počtu lidí, kteří do Německa přicházejí, aby žádali o udělení azylu. V roce 2015 do země přišlo 890 000 migrantů, předloni spolkové úřady registrovaly zhruba 280 000 běženců a loni ještě o téměř sto tisíc méně.