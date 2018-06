Tlačenka je nechutná. Polkl jsem první sousto a pak ji před tchánem zvrátil, říká italský zmrzlinář

PRAHA Narodil se v Palermu a vystudoval politologii, nyní žije v Praze a živí se tím, že vyrábí pravé italské gelato. „Žiji tu rád, Praha je krásné město, které nabízí vše od kultury po sportovní vyžití, nikdy se tu nenudíte. Mám rád střídání ročních období, žil jsem také ve Velké Británii, kde roční období více splývají, naproti tomu na Sicílii je stále jaro nebo léto. Užívám si v Česku zimu, naučil jsem se lyžovat a moc mě to baví,“ říká Pietro Amato, který si na Letné otevřel gelaterii

Lidovky.cz: Jaký je rodíl mezi gelatem a zmrzlinou?

Nejsou žádná psaná pravidla, ale podle italské tradice se jedná o čerstvou zmrzlinu, která obsahuje méně tuku než například americká zmrzlina. Dalším z důležitých faktorů je obsah vzduchu. Gelato obsahuje průměrně 20-25 % vzduchu. Konzistence je tedy lehce nadýchaná a při nabírání do kornoutku krásně drží. Správné nechemické řemeslné gelato je ve vanách v malých kopcích. Pokud jsou ve vanách hory vrstveného gelata, je to jistý znak umělé příměsi a je lepší se tomu vyhnout.

Lidovky.cz: Podle pověstí bylo gelato vyrobeno poprvé na Sicílii odkud pocházíte, takže ho máte v krvi. Proč jste se rozhodl, že si otevřete podnik právě v Praze?

Máte pravdu, gelato podle pověstí pochází ze Sicílie a to ze sněhu z vrcholu Etny. Sicílie je tedy místem mého zrodu i pravého gelata. Osudově jsem se seznámil se svou ženou Evou. Právě s ní jsem se před 10 lety přestěhoval do Prahy a protože se nám v Praze líbí, bylo přirozené otevřít gelaterii zde, konkrétně na Letné, kde žijeme.

Lidovky.cz: Jak se vám v Česku líbí?

Žiji tu rád, Praha je krásné město, které nabízí vše od kultury po sportovní vyžití, nikdy se tu nenudíte. Mám rád střídání ročních období, žil jsem také ve Velké Británii, kde roční období více splývají, naproti tomu na Sicílii je stále jaro nebo léto. Užívám si v Česku zimu, naučil jsem se lyžovat a moc mě to baví.

Lidovky.cz: A jak vám zde chutná?

Nejsem moc na sladké, naopak mám moc rád maso a česká kuchyně mi v tomto vyhovuje. Díky pracovní vytíženosti nestíhám pravidelně jíst. To je něco, s čím chci něco dělat, jelikož gastronomie má k mému italskému srdci blízko.

Lidovky.cz: Pijete pivo?

Ano! Zvláště tmavé pivo, které jsem nikde jinde neviděl.

Lidovky.cz: Které české jídlo vám přijde nechutné?

Tlačenka, váže se k ní jedna vtipná historka. Můj tchán ví, že mám rád maso. Nadšeně mi dal ochutnat tlačenku (koupil dokonce 4 různé druhy), která je pro něj lahůdkou. Už od prvního pohledu se mi nelíbila, ale chtěl jsem mu udělal radost, tak jsem se odvážil ji zkusit. Polkl jsem první sousto, ale bylo to tak strašné, že jsem ji před ním zvrátil.

Lidovky.cz: Jakou podle vás Češi dělají zmrzlinu?

Obecně se stravování v Česku hodně zvedá a stejné je to i se zmrzlinou. Stále je nejrozšířenější točená z prášku, ale je stále více zmrzlinářů, kteří si dělají zmrzlinu dle vlastních receptů a bez použití polotovarů. Sice je to konkurence, ale jsem vnitřně moc rád. Gelato je úžasný pokrm, který si zaslouží být součástí gastronomie celoročně.

Lidovky.cz: Co je nejdůležitější pro výrobu kvalitní zmrzliny?

Nejdůležitější jsou kvalitní suroviny a umění je správně kombinovat, aby se vzájemně doplňovaly. Není to jen o náhodném smíchání, každý gram má svou váhu.

Lidovky.cz: Ve vaší prodejně si mohou dát hosté i zmrzlinu s příchutí gorgonzoly s vlašskými ořechy. Kde berete inspiraci, když vymýšlíte nové druhy?

Inspirace přichází z různých zdrojů – specializované knihy, festivaly, veletrhy, někdy mě inspirují i zákazníci. Nejlepší inspirací je však příroda – používám sezonní ovoce a zeleninu a snažím se ji nějak zajímavě zkombinovat. Tento rok jsem se zaměřil i na květy. Před pár dny jsem měl šeříkovou a v těchto dnech mám bezinkovou příchuť.

Lidovky.cz: Kolik zmrzliny/gelata sní Ital denně?

Statistiky říkají, že Ital sní za rok asi 6-8 litrů zmrzliny. Zahrnuje to ale veškerou zmrzlinu ne jen tu řemeslnou. Na Čechy připadá asi poloviční množství.

Lidovky.cz: Který druh máte nejraději vy?

Nejraději mám klasické zmrzliny – čokoládovou a pistáciovou.

Lidovky.cz: V létě hostům připravujete i sicilskou granitu. Co přesně to je?

Granita je vodová zmrzlina (sorbet), s většími krystalky ledu než v klasické zmrzlině. Dělá se pouze z vody, cukru a vybrané příchutě – ovoce, oříšková pasta a tak dále. .Připravuje se zejména v horkém létě, protože je to ideální osvěžení.

Lidovky.cz: Kdybyste měl poradit, co je základem pro domácí výrobu zmrzliny?

Jednoznačně kvalitní suroviny. S nimi zvládne každý připravit dobrou domácí zmrzlinu.