To nejlepší léto? V Náchodě

Náchod (Královehradecký kraj) Děti si vysvědčení ze školy odnesly již před měsícem a počasí svými teplotami léto přivítalo už v květnu. Samozřejmě i v Náchodě. Je to vlastně to sté od založení první republiky a tu jedinečnou atmosféru dvacátých let minulého století u nás ve městě rozhodně pocítíte.

Cestu do minulosti můžete začít v našich informačních centrech. Od minulého roku máme hned dvě, to nové se otevřelo loni na jaře na náchodském zámku. Právě na počest zmíněného výročí najdete výstavu, která se vrací do období první republiky. Objevování všem usnadní i novinka v podobě městské mobilní aplikace. Tu jsme představili už v květnu. Je zcela zdarma a určitě bude cenným pomocníkem při plánování návštěvy našeho města.

Těší mě, že turistický zájem o Náchod stále roste. A v létě ve městě samozřejmě potkáte turistů nejvíc. I návštěvnost infocenter lámala minulý rok rekordy. Do obou našich „íček“ si přišlo jen v červenci pro radu asi 9000 lidí. Sjíždějí se k nám návštěvníci ze všech koutů naší republiky, ale i ze sousedních států.

O turistické zázemí v Náchodě není nouze, funguje nejen turistický servis prostřednictvím informačních center, ale máme i dostatečné ubytovací kapacity, aby si mohli všichni návštěvníci krásy města příjemně užít. Průměrně u nás turisté stráví asi 2 noci. Mimo to Náchod vítá i milovníky dobrého jídla a pití. Jen ve městě totiž funguje víc než 50 kaváren a restaurací.

Pokud pořád nevíte, jak nejlépe prožít druhou polovinu léta, může vám napovědět program, který je letos nabitý zážitky. Na náchodském zámku čekají netradiční prohlídky a městem v rámci speciálních procházek provádí Josef Škvorecký. Více o tom, co dalšího se v Náchodě chystá, se můžete dozvědět i prostřednictvím kulturního kalendáře.



Turisty lákají i okolní cyklostezky a blízké adršpašské skalní město, kam se vydává i řada turistů mířících z Polska nebo Německa. Právě Adršpašské skály jsou tím pomyslným letním magnetem, který doslova zaplňuje okolní silnice a parkoviště turisty a může přes léto více komplikovat dopravu. Železnice proto od července posílila spojení mezi Náchodem a Adršpachem, aby se silnicím alespoň z části ulevilo.

Není tedy divu, že se letos rovnou celý kraj může pyšnit titulem Nejlepší místo pro život 2018. Náchod není žádnou výjimkou a v létě to platí dvojnásob. Přeji všem to nejkrásnější léto strávené tam, kde to máte nejradši. Já mám o tom svém více než jasno.