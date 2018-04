‚Tohle není v pořádku.‘ Rocková kapela rozprášila popel zesnulého basisty přímo na pódium

Novozélandská rocková kapela Headless Chickens (Bezhlavá kuřata) se vyznamenala na předávání hudebních cen. Přímo před zraky šokovaného publika rozprášil zpěvák popel zesnulého baskytaristy přímo na pódium. Část se údajně dostala i mezi publikum. „Bylo to velmi necitlivé a nevhodné,“ reagují na čin sociální sítě.

„Grant (Grant Fell, baskytarista kapely), chtěl mít svůj popel rozprášen na místě, které miloval,“ sdělil šokovanému publiku zpěvák a kytarista Chris Matthews. S těmito slovy vyklopil na zem obsah malé lahvičky, kterou předtím vytáhl z kapsy. Část obláčku popela údajně dopadla i mezi diváky.

„Nepochybuji o tom, že máme všichni rádi Headless Chickens, ale myslím si, že pro každého, kdo vyrůstal na Novém Zélandu, tohle v pořádku není. Bylo to hodně neuctivé ke všem zúčastněným v sále,“ sdělila svůj názor hudebnice Moana Maniapotová. „Je to poprvé, co jsem rád, že jsem nevyhrál. To bych musel nahoru na pódium a šlapat po tom popelu. Vyrůstal jsem v kultuře, kde tohle rozhodně není OK,“ přidal svůj názor hudebník Teeks.

First time I’m glad I didn’t win an award. Wouldn’t have gotten on stage with those ashes under my feet. Huge congrats to Aldous, still extremely humbled to have been nominated don’t get me wrong, but I was raised in a culture where that shit isn’t ok.