Tom Cruise bolest nehraje. Do nového Mission: Impossible se dostal i zlomený kotník

LOS ANGELES Při kaskadérském kousku pro film Mission: Impossible - Fallout si herec Tom Cruise zlomil kotník. Samotný trik byl ale přesně podle scénáře a tak ho filmaři ve snímku (i ukázkách na snímek nechali). Zařadili do něj i scénu, ve které se herec v bolestech belhá okolo kameramana. Snímek má českou premiéru naplánovanou na 2. srpna.

Tom Cruise je herec známý také díky tomu, že si sám dělá své kaskadérské kousky. V srpnu natáčel honičku po střechách pro svůj nový film Mission: Impossible - Fallout. Přeskok ze střechy na střechu se mu ale příliš nevydařil. Na střechu dopadl jen částí těla, chodidlem ostře narazil na stěnu a zlomil si kotník. Studio Paramount Pictures kvůli tomu dokonce na nějakou dobu pozastavilo natáčení.

Režisér snímku Chritopher McQuarrie později vysvětloval, že Cruise ve scéně opravdu neměl skok zvládnout a herec tak udělal přesně to, co se po něm chtělo. Jediná věc, která ve scénáři nebyla, byl onen zlomený kotník. Vzhledem k tomu, že Cruise pak z pochopitelných důvodů scénu přetáčet nechtěl a skok se mu vlastně povedl přesně podle pokynů, nechali filmaři celou událost ve filmu i v traileru představeném během Super Bowlu. To i včetně velmi bolestné grimasy Toma Cruise, který v tu chvíli vůbec nic hrát nemusel. Kamera navíc nasnímala i to, jak se Cruise belhá z místa na jedné noze.

Celou záležitost potvrdil i sám herec v rozhovoru pro The Graham Norton Show. „Hned po dopadu jsem věděl, že jsem si tu nohu zlomil. Rozhodně jsem to už nikdy nechtěl skákat znovu. Jen jsem se odkulhal okolo kamery s výmluvným ‘Ugh’ . I tenhle záběr se dostal do filmu,“ vzpomínal Cruise, kterému bylo 3. července loňského roku již 55 let a i tak předvádí obdivuhodné a fyzicky náročné kousky.

Mission: Impossible - Fallout je již šestým dílem oblíbené akční série s agentem Ethanem Huntem. Tentokrát bude ve hře ukradené polonium o osud celého světa. Kromě Toma Cruise se diváci mohou těšit třeba na Henryho Cavilla, Simona Pegga, Rebeccu Fergusonovou nebo Aleca Baldwina.