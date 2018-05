TOP 09 cloumá „generační spor“. Stranu opouštějí zkušení členové, do vedení nastupují mladí

PRAHA Praha je pro TOP 09 něco jako pumpička na krev, bez ní by neměla šanci na přežití. V jiných místech republiky strana dosahuje minimálních zisků. V její nejdůležitější organizaci však před volbami dochází k mele. Stranu opouštějí zkušení harcovníci.

Když se na konci roku 2015 bortila pražská koalice ANO, ČSSD a Trojkoalice, jako o novém primátorovi po Adrianě Krnáčové se hovořilo hlavně o něm: o politikovi TOP 09 Jiřím Nouzovi. Vlivný straník a bývalý radní pro dopravu patří k nejprotřelejším členům strany čestného předsedy Karla Schwarzenberga. Kariéru v TOP 09 už však dále rozvíjet nebude.

Exit dopravních specialistů

Podle zjištění LN na konci dubna opoziční stranu opustí. „Ano, mohu potvrdit, že k 1. květnu končím členství ve straně,“ řekl LN místopředseda zastupitelů TOP09 na pražském magistrátu. Za jeden z hlavních důvodů označuje koalici s hnutím STAN, se kterým bude „topka“ na podzim kandidovat do zastupitelstva hlavního města. „Připravuje se předvolební koalice, s níž se rozcházím názorově ve vizi dopravy. Shodu nenajdeme ani v případě pražského okruhu. STAN to vidí jinak a já s tím nesouhlasím,“ vysvětluje Nouza. Dodal, že žádnou nabídku zatím nemá, pokud by přišla, zvážil by ji.

Nouza není jediným „utečencem“. Konec ve straně plánuje i podobně zkušený zastupitel a rovněž expert na dopravu Marek Doležal. „V předsednictvu pražské TOP 09 chybí lídři, kteří ve volbách dosahovali dobrých výsledků. Nejsou takzvaně v kurzu. Politika je řemeslo, nelze vzít člověka z ulice a říci mu, ať jde zítra dělat náměstka pro dopravu,“ řekl LN zastupitel a místostarosta Prahy 9 Doležal. Jeho další politická budoucnost by mohla být pikantní – ve hře je nestranická kandidatura na kandidátce hnutí ANO.

Doležalovi vadí, že z vedení pražské TOP 09 na začátku letošního roku vypadli straničtí matadoři a politici, kteří působí ve větších městských částech ve vysokých funkcích. Mezi poražené obvody se řadí Praha 1, Praha 3, Praha 9 či Praha 14. Nahradili je mladší kolegové blízcí novému šéfovi strany Jiřímu Pospíšilovi.

Europoslanec, který dal před čtyřmi lety košem své mateřské ODS, si nyní dal za cíl TOP 09 generačně obměnit – především tedy v Praze, která představuje nejdůležitější větev celé strany. Odchod Nouzy považuje Pospíšil za přirozený vnitrostranický děj. „V Praze 7 byl lídrem zvolen mladý právník Petr Kubíček, nikoliv pan Nouza. Není to ostrakizace pana Nouzy, ale rozhodnutí členské základny,“ řekl LN někdejší ministr spravedlnosti.

Střídání generací se netýká jen kandidátních listin, ale i stranických struktur. „Dochází ke generační obměně, do vedení pražské TOP 09 nastoupili dvacátníci, třicátníci a čtyřicátníci. Uspěli lidé, kteří nejsou spojeni s neúspěchy z minulých voleb nebo s věcmi typu odchodu pražského exprimátora Tomáše Hudečka ze strany (Hudeček z TOP 09 odešel v říjnu 2014 po rozporech svého křídla s táborem tehdejšího náměstka Jiřího Vávry – pozn. red.). Takový vývoj považuji za přirozenou věc. Generační obměna nastala už se zvolením celostátního vedení naší strany,“ míní Pospíšil.

Emoce kolem STAN

Podobně uvažuje člen vedení pražské TOP 09 a jedna z nových tváří Jan Chabr. Mladý pražský právník považuje vedle spolupráce se STAN za důležité i to, aby strana voličům na svých kandidátkách nabídla i nestranické osobnosti. „Osobně bych byl rád, kdyby za nás kandidovaly i zajímavé nezávislé osobnosti, jejichž případné působení může být pro Prahu velkým přínosem,“ řekl LN Chabr a dodal: „S hnutím STAN v posledních dvou měsících intenzivně připravujeme volební kampaň a společně s odborníky z jednotlivých gescí také atraktivní a zároveň realistický program.“

Spolupráce se STAN a pozvánka pro nestranické osobnosti způsobí, že na kandidátce zbude méně volitelných pozic pro členy „topky“. Právě to může být jedním z ohnisek současných sporů. Pokud se pražské spojenectví TOP 09 a STAN ve volbách osvědčí, má podle informací LN posloužit jako předpolí pro celostátní spolupráci těchto dvou subjektů. Spolupracovaly již dříve, ale před loňskými volbami se rozešly – zejména kvůli personálním střetům a nevyváženému postavení. Nyní by pozice TOP 09 a STAN měly být rovnocenné.

Řadě straníků spolupráce se Starosty nevoní. „Jsem hodně rozpačitá. Mám programový problém týkající se řešení dopravy v koalici s hnutím STAN,“ řekla LN starostka Prahy 3 Vladislava Hujová (TOP 09).

Dodala, že ve straně se nyní tluče liberální a konzervativní pojetí politiky. „Narážíme na zeď. Možná chce pan Pospíšil stranu generačně obměnit, přijde mi to ale ošklivé. Budu se tedy považovat za hrdinnou oběť mužského šovinismu. Jsme stranou, která v některých městských částech vládne i osm let v kuse. Máme mnohem více potenciálních voličů než STAN. Staří ‚topáci‘, o které už asi není zájem, dosud měli vliv na životy půl milionu obyvatel,“ dodala.