TOP 09 se zbavila Kalouskova muže. Odvolala generálního sekretáře Severu

PRAHA Topka odvolala generálního sekretáře Pavla Severu, letitého spojence Miroslava Kalouska. TOP 09 nechce, aby ji poškodily Severovy soukromé kauzy. Policie ho totiž podezírá z machinace se směnkami za 10 milionů.

Ještě na prvním setkání nově zvoleného předsednictva TOP 09 seděl generální sekretář Pavel Severa hned vedle novopečeného šéfa strany. Jiří Pospíšil, který po volebním debaklu vystřídal Miroslava Kalouska, tehdy na Twitter napsal: „Topka se musí vrátit k volebním úspěchům, které měla před pár lety. Začínáme na tom společně pracovat! Těším se na to.“ Za devatenáct dní výkonný výbor strany Severu odvolal. „Dovedly nás k tomu určité důvody spojené s jeho kauzami. Ctíme samozřejmě presumpci neviny, ale v tuto chvíli si myslím, že změna je správné řešení,“ řekl LN Pospíšil a potvrdil konec Severova angažmá.



Severa zastával vysokou manažerskou funkci od roku 2010. Do strany vstoupil jako blízký spojenec Miroslava Kalouska. Oba tehdy svlékli dres křesťanských demokratů a nastoupili do nového politického projektu. V poslaneckých lavicích strávil Severa 18 let. Politicky aktivní byl i v rodné Litomyšli, kde byl čtyři roky radním. A právě kauza z rodného města mu nyní „zlomila vaz“.

Přítel z Litomyšle

Před dvěma lety na Severu podala trestní oznámení Dagmar Švecová, vdova po zesnulém podnikateli a Severovu příteli z Litomyšle. Vdova jej podezírala, že z jejího manžela podvodně vylákal podpisy na směnkách v celkové hodnotě 10 milionů korun. Podnikatel trpěl v posledních letech života těžkou závislostí na alkoholu. V důsledku toho měl časté epileptické záchvaty a užíval silná sedativa. Kvůli kombinaci léků a alkoholu podle vdovy Švec v posledních měsících života vůbec nevěděl, co dělá. V té době za ním podle ní Severa pravidelně docházel. Opakovaně ho prý viděla přicházet s deskami a propiskou v ruce.

Zdeněk Švec zemřel na zástavu srdce na konci roku 2013. Když notář začal projednávat dědické řízení, vstoupil do něj Severa s několika směnkami, které mu měl zesnulý podnikatel podepsat. Švecová však pojala podezření o jejich pravosti. Neseděla jí totiž data podpisů na dokumentech. V případě jedné směnky byla celá rodina, včetně zesnulého Švece, na dovolené v Dominikánské republice. V den podpisu další směnky byl Švec kvůli epileptickému záchvatu hospitalizován v nemocnici. Rodinu podnikatele zarazil i rukopis na směnkách. Kvůli chorobným stavům se Švec v poslední fázi života výrazně odchýlil od původního písma. Podpisy na směnkách podle vdovy odpovídají spíše stylu, kterým Švec psal pár měsíců před smrtí, ne o několik let dříve, v době, kdy měl směnky údajně podepsat.

Všechny tyto okolnosti přiměly vdovu podat na Severu trestní oznámení. Pardubická kriminálka případ prošetřovala rok a půl. Loni v červnu jej odložila pro nedostatek přímých důkazů. V usnesení však kriminalisté argumentovali spíš v Severův neprospěch. Vdova tak proti odložení podala stížnost, ve které její právníci argumentovali tím, že obsah policejního usnesení je v příkrém rozporu s tím, jak nakonec vyšetřovatelé rozhodli. Žalobce většinu výtek zohlednil a případ v listopadu loňského roku znovu otevřel. Vyšetřovatelům dal státní zástupce za úkol doplnit další skutečnosti.

Severa od začátku tvrdí, že si vdova podáním trestního oznámení snaží zlepšit svoje postavení v soukromoprávních sporech, ve kterých po ní peníze ze směnek vymáhá. „Je běžnou taktikou dlužníků, že se v rámci obrany snaží vykonstruovat obvinění spočívající v tom, že je věřitel podvedl, věc zmanipuloval či že se jinak stali obětí trestného činu,“ sdělil LN již dříve Severa.

Nakonec rozhodli voliči

Policejní vyšetřování směnek generálního sekretáře TOP 09 neušlo pozornosti médií. Severova pozice byla silná do doby, dokud v čele stál jeho spojenec Miroslav Kalousek. „Soukromoprávní spory členů strany mě nezajímají. Takovou věc může rozhodnout soud. Nikdo jiný,“ řekl tehdy LN Kalousek.

Když TOP 09 po volebním propadu získala nového vůdce, začala se pod Severou rychle houpat židle. „Pokud se potvrdí závažné pochyby, pan Severa může samozřejmě těžko vykonávat roli generálního sekretáře,“ sdělil LN po pár dnech ve funkci Pospíšil. Severa po jeho nástupu neudržel post ani měsíc. Výbor jej odvolal 20 .prosince loňského roku. „Důvodem jsou mediální výstupy ve sdělovacích prostředcích, které negativně popisují a komentují soukromoprávní soudní spor Pavla Severy a poškozují tím vnímání politické strany TOP 09,“ vysvětlil Jakub Hnát, tiskový mluvčí strany.

V následujících dnech topka představí nového generálního sekretáře, který bude mít za úkol další personální čistky. „Tím, že strana získala méně mandátů, a tedy i méně peněz, se logicky velikost aparátu musí přizpůsobit finančním možnostem. Změny se ale budou dělat uvážlivě,“ dodal Pospíšil. Jméno nového funkcionáře prozradit nechtěl.

Severa na dotaz LN, jak vnímá svůj odchod, neodpověděl. Konec jeho angažmá odmítl komentovat i Kalousek. „Pavel Severa patří již od devadesátých let k pravé ruce Miroslava Kalouska. Jistě toho spolu mnoho prožili. Taková spojenectví zpravidla znamenají, že s vůdcem končí i jeho věrný pomocník,“ hodnotí Severovo odvolání Martin Soukenka, analytik Nadačního fondu proti korupci.