Že po prohře vypěnil? To je prostě Topolánek, jedná v emocích, říká mediální guru Horák

PRAHA Průzkumy jej pasovaly mezi první čtyři kandidáty, rozhodnutí voličů ovšem Mirka Topolánka sesadilo až na šesté místo se ziskem 4,30 procenta. „Většina voličů k němu ztratila sympatie a nepřeje si, aby své manažerské a politické schopnosti využíval k jejich zastupování,“ líčí v rozhovoru pro server Lidovky.cz šéf jeho kampaně Jakub Horák, který má bohaté zkušenosti ze světa politického marketingu. Ve sněmovních volbách pomáhal úspěšným Pirátům.

Lidovky.cz: Výsledek voleb vnímáte, jak jste uvedl na sociální síti, jako „drtivou porážku“ Mirka Topolánka. Čím je to podle vás způsobeno?

Pokud kandidát prohrál i v rodném Vsetíně, výsledek lze číst jediným způsobem: většina voličů ztratila k Mirku Topolánkovi sympatie a nepřeje si, aby své manažerské a politické schopnosti využíval k jejich zastupování.

Lidovky.cz: Společenská nálada je podle vás jasná. Co přesně jste tím měl na mysli?

Zvyšuje se touha po nových lidech v politice, není poptávka po starých tvářích. Trend vidíme na volebních výsledcích všech stran - pozitivně u Pirátů, Starostů, ANO i SPD a negativně u TOP 09 a ČSSD i lidovců. Je to snaha odstřihnout předcházející období. Buď se strany otevřou zcela novým lidem, nebo zaniknou.



Lidovky.cz: Uvedl jste též, že minulost odpárat nejde a že to bylo patrné z průzkumů. Máte tedy pocit, že voliči Mirkovi Topolánkovi neodpustili jeho dřívější chyby v politice?

Má to složku racionální, ve které voliči vystavili účet za některé korupční aféry z doby jeho vlády, příkladem je kauza Dalík. A má to i složku iracionální, kdy jsou díky mediální masáži předchozí pravicové vlády považovány za zdroj všeho zla, aniž by bylo bráno v potaz, že některá opatření byla spíše důsledkem finanční krize a celosvětového hospodářského poklesu, než jejich politiky. Není to zdaleka jen problém vnímání Topolánka. Kuponová privatizace je dnes často zmiňována jako symbol zla, ale ve své době tomu řešení většina společnosti fandila. Všichni děláme chyby, to jen po bitvě je generálem každý - a na sociálních sítích může být dnes každý generálem.

Lidovky.cz: Unesl Topolánek prohru?

Prohru přijal jako chlap a ještě před spočtením hlasů podpořil Jiřího Drahoše. Tím udělal tečku za spekulacemi, že sbírá hlasy pro Zemana a ve druhém kole podpoří jeho.

Lidovky.cz: Mnozí jej kritizují za některá jeho vyjádření na sociálních sítích po volbách. Například za to, co napsal komentátorovi Mitrofanovi: „Chvilku mě ještě urážejte a já z JD (Jiřího Drahoše - pozn.red.) udělám trhací kalendář. Vaše brutální věty o tom, že jsem Zemanovo ‚béčko‘ mě stály 5 %. Raději mlčte, občane Mitrofanove. Podpořil jsem Drahoše, protože jste se mě na to ptali a já to slíbil. Jsem člověk, který vždycky drží slovo. Občane!“ Jak si takové vyjádření vysvětlujete?

Nemyslím si, že by Mitrofanov měl až takový vliv. Nicméně formulace v jeho článcích typu „Nejedlý, to je zase Lukoil a Rusko. (...) Topolánek je jedním ze dvou zájemců o Hrad, kteří hlásili, že si rozumějí s Vladimirem Putinem“ jasně naznačovaly, že Topolánkova kandidatura může být domluvena s Hradem a jsou za ní ruské vlivy. Jak ukázala podpora pro Jiřího Drahoše, nebyla to pravda. Říkat o člověku, který tu prosazoval americký radar, že by chtěl zemi napojovat na Putina, je ze strany komentátora zlá vůle. A ta forma? To je prostě Mirek Topolánek. Vypění, zakřičí, ale za dvě hodiny už o tom ani neví. Osobně jsou mi takoví lidé sympatičtější, než někdo, kdo si v sobě podobné bolístky léta střádá a pak jak ještěr zákeřně kousne jedovatými zuby. Anebo ti, kdo s úsměvem říkají „ahoj lidi“, ale na každého si přitom vedou složku.

Lidovky.cz: Předvolební průzkumy předpovídaly příznivější výsledky pro Topolánka. Proč podle vás došlo k takovému propadu?Úvodní pozitivní hodnocení na agregátoru průzkumů kdovyhrajevolby.cz vycházelo z prudké změny sázkových kurzů, nikoli z průzkumů. Po prvním velkém průzkumu bylo víceméně jasné, jak to dopadne. Dalo se jen doufat, že Topolánkova dynamika a nezpochybnitelné zkušenosti se zahraniční politikou lidi přesvědčí, aby to s ním znovu zkusili. V prezidentské volbě se navíc sešlo několik mimořádně kvalitních osobností, takže i ti, kdo nechtěli volit Miloše Zemana a zároveň je nezaujal Jiří Drahoš, si našli svého kandidáta. Fischerův tým odvedl neuvěřitelný výkon, Michal Horáček se v závěru našel jako statečný člověk a překvapil i Marek Hilšer.

Lidovky.cz: Počítal jste s takovým výsledkem, když jste se do kampaně pouštěl?

Jedno marketingové rčení říká: Pokud máte data, následujte data, pokud jediné co máte, jsou pocity, následujte ten svůj. Žádná data nebyla na začátku kampaně k dispozici, takže jsem se musel řídit jen svým pocitem. Osobně nemám na Topolánkovu éru špatné vzpomínky: ekonomika fungovala, vstoupili jsme do Schengenu a padly hranice, jeho vláda zavedla CzechPOINTY a datové schránky, nemám pocit, že to byla špatná vláda. Ani na Nečasovu vládu nevzpomínám ve zlém - kdepak jsou ta zadržená kila zlata a stamiliony korun, o kterých po zásahu na Úřadu vlády mluvil státní zástupce Ištván na tiskové konferenci? Nagyová byla sice příšerná osoba - nesnáším tento typ žen - ale stačí to na totální odsouzení jedné éry?

Jakub Horák Spisovatel, cestovatel, marketingový odborník a hudební producent. Autor knih Ostrov (debut, 1992), Zlatá rána, Je to všechno pakárna, nově i Kočky jsou vrženy.Jako marketingový expert působil v agenturách MarkBBDO a TBWA. Jako hudební producent stál za návratem Vanessy i comebackem Bruna Ferrariho. Spoluzakládal Hnutí Nevím, což deklaroval jako hnutí pro lidi, kteří nevědí, koho volit. Hnutí Nevím však do voleb nešlo. Už dříve spolupracoval na kampaních ODS i TOP 09, pak jej přetáhli sociální demokraté.



Lidovky.cz: Vraťme se k Topolánkovi.

První průzkum, ve kterém se ukázalo, že osobnost kandidáta je bariérou pro tři čtvrtiny voličů, byl pro mě šok. Tak to víte, že po takovém zjištění by člověk nejradši šel od toho. Ale zaprvé je to moje práce, zadruhé je čestné neutéct a zatřetí vás vždycky pohltí ta úžasná atmosféra volební kampaně, kdy se přidávají lidé, kteří chtějí pomoci, lidé skoro nespí, vzájemně se povzbuzují - je to jako fotbalový zápas. Bojujete do konce.

Lidovky.cz: Šlo vám společně o rozptýlení hlasů, nebo jste viděli šanci probojovat se až do druhého kola?

Mirek Topolánek byl od začátku přesvědčen, že má v současné politické situaci co nabídnout a že se může stát prezidentem. Na rozdíl od dalších kandidátů naše kampaň skutečně šla po hlasech Zemanových voličů, proto akcentovala politický islám a bezpečnost. Ukázalo se ale, že většině voličů současného prezidenta jeho zdravotní stav nedělá starosti, proto za dostatečného garanta této problematiky považují jeho a nemají potřebu hledat jiného, silného prezidenta, s podobnou profilací.

Lidovky.cz: Mohli jste něco v kampani udělat jinak? Co případně?

Podle výsledků jsme měli nejlepší tým pro cílení na sociálních sítích, skvělého člověka na natáčení videa, kterého si jako válečného reportéra osobně velmi vážím. Měli jsme silnou a výraznou kampaň, v diskusích byl Mirek pravidelně hodnocen jako jeden z nejlepších, jasný byl i jeho politický program ve vztahu k Bruselu, migraci a euru. Jádro jeho odmítnutí bylo v emočním vztahu voličů k jeho osobě, nikoli v programu. A to nezměníte během dvou měsíců žádnou kampaní.