Toxický Okamura? ‚SPD je extremistická i ve městech,‘ zvažovala ČSSD úplný zákaz spolupráce

PRAHA Vedení ČSSD minulý víkend oficiálně oznámilo, že se na celostátní úrovni nebude paktovat s SPD Tomia Okamury. Postoj sociálních demokratů ale mohl být ještě zásadovější. Stanovisku totiž předcházela diskuse, že si ČSSD nezadá s Okamurovci na žádné úrovni. Ve hře bylo, že s nimi nebude stavět koalice ani v krajích a ve městech. Nakonec však zůstalo jen u debaty.

„Už na sjezdu jsme si odsouhlasili usnesení, že jakákoliv vládní odpovědnost ČSSD nesmí být závislá na hnutí SPD. Na zasedání ústředního výboru jsme odsouhlasili usnesení, kdy si ČSSD sama zakazuje spolupráci s SPD na celostátní úrovni. Byl dokonán proces, který začal na našem sjezdu,“ hlásil uplynulou sobotu po zasedání výboru místopředseda strany Roman Onderka.

Ústřední výkonný výbor je nejvyšším orgánem strany mezi sjezdy. Uplynulý víkend zasedl ke stolu, aby završil vnitrostranickou diskusi o směřování partaje po posledních sněmovních volbách. Jedním ze závěrů byla zmíněná distanc od SPD. Jenže podle informací serveru Lidovky.cz se před tímto usnesením živě rokovalo o tom, zda by nebylo na místě dát ruce pryč od Okamurovců úplně.

Návrh vzešel od člena strany v Praze 5 Davida Pavlorka. Jeho podnětem kulminovala snaha, kterou započala stranická platforma Lepší ČSSD je možná. Hlavní argumenty proti jakékoliv kooperaci s Okamurovci vtělila do prohlášení, s nímž přišla před několika týdny a jehož hlavní myšlenku prezentovala už na sjezdu strany první dubnový víkend.

„Politické hnutí Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura (SPD) zpochybňuje význam základních lidských práv a svobod, popírá mezilidskou solidaritu a ohrožuje principy demokratického právního státu. (…) Navrhované usnesení vylučuje koaliční spolupráci s politickým hnutím SPD Tomia Okamury na celostátní úrovni a na úrovni krajských a obecních samospráv,“ píše se ve výzvě s názvem Postavme se fašizaci české společnosti.

‚Je rozdíl mezi Okamurou a SPD na místní úrovni‘

Podle Pavlorka není rozdíl v tom, jestli se ČSSD (ne)bratří s Okamurovci ve Sněmovně či na okrese. Je prý potřeba na ně nahlížet stejně. „Jestliže předseda strany Jan Hamáček při vyjednávání o koaliční vládě s hnutím ANO několikrát zmínil, že SPD je extrémistické hnutí, extrémistickým hnutím nepřestává být nejen v lavicích Poslanecké sněmovny, ale i v zastupitelstvech krajů a obcí,“ sdělil serveru Lidovky.cz.

Přestože svým námětem vyloučit exekutivní partnerství s SPD v krajích i ve městech rozproudil na výboru čilou výměnu názorů, svého nedosáhl. Nakonec zůstalo jen u rozpravy, na zvedání rukou nedošlo. „Jediné hlasování na ústředním výkonném výboru v této věci bylo o zákazu spolupráce na celostátní úrovni,“ uvedl pro Lidovky.cz stále čerstvý předseda strany Jan Hamáček.

Z pomyslného stolu se téma absolutní distance od Okamurovců vytlačilo především díky intervenci sociálních demokratů z Ústeckého kraje. Severočeské straníky na zasedání reprezentoval hlavně tamější krajský předseda Miroslav Andrt. Jinak ani jednat nemohl, na ústeckém hejtmanství je ČSSD součástí koalice s komunisty a právě s SPD. Bil se tak za to, aby tato regionální vláda mohla pokračovat v souladu s postojem celé strany.

„Jestli je SPD extremistická a odporuje platné legislativě, tak nechť se zakáže. Ale kolikrát na městech a regionální úrovni musíte vycházet z podmínek, které tam jsou. A troufám si tvrdit, že je rozdíl pan Okamura na centrální úrovni a lidé z SPD na místní úrovni,“ vysvětlil serveru Lidovky.cz svou motivaci Andrt. SPD v Ústeckém kraji šla do voleb na společné kandidátce s SPO, v jedenáctičlenné krajské radě má tento dvojblok jednoho zástupce.

Podle Okamury je ČSSD trapná

Andrt současně argumentuje, že se Okamurovci na ústeckém hejtmanství chovají jako standardní demokratická strana. „Chápu, že jsou tu určité principy, k nimž se hlásíme a jiné naopak neuznáváme. Ale že s nimi sedíme na kraji v koalici, tak to zatím nevedlo k tomu, že by prosadili něco, co by mělo rasistický nebo xenofobní rozměr,“ poznamenal.

Lepší ČSSD je možná Platforma Lepší ČSSD je možná! vznikla v reakci na propadák strany v podzimních sněmovních volbách, v nichž strana dosáhla nejhoršího výsledku v historii České republiky. Úsilím platformy je vybudovat z ČSSD stranu schopnou „čelit nástupu vlády oligarchů, nebezpečnému populismu a pravicovému radikalismu.“ K novému vnitrostranickému křídlu se hlásí na 135 sociálních demokratů ze 13 krajů.

„Jsme velmi kritičtí k případné vládní koalici s hnutím ANO a odmítáme jakoukoli spolupráci s Okamurovou SPD. Naše platforma však má za cíl působit primárně dovnitř ČSSD se snahou prohloubit demokratizaci strany a otevřít ji i sympatizantům sociální demokracie,“ uvedl pro Lidovky.cz Pavlorek.

Politolog Lukáš Jelínek, člen spolku Masarykova demokratické akademie, jež představuje sociálně-demokratický think tank, vnímá zákaz spojení ČSSD a Okamurovců pouze na celostátní úrovni jako krátkozraký. „Pokud chce ČSSD přežít dlouhodobě a chce se jasně odlišit od nacionálních a xenofobních proudů, tak si myslím, že by v tomto měla vysílat mnohem jednoznačnější poselství,“ řekl serveru Lidovky.cz.

Na výzvě zapovídající jakékoliv partnerství s Okamurovci oceňuje především to, že vzešla od řadových členů strany. Podle jeho přesvědčení si časem každá standardní partaj bude muset odpovědět na otázku, jak s SPD zacházet. „Pokud se má politika jako taková rehabilitovat, tak se musí rehabilitovat normálními způsoby, na normálním politickém půdorysu a nevtahovat do toho hnutí, která jsou antisystémová, protestní nebo nenávistná,“ podotkl.

Přestože si ČSSD zvolila jen mírnější formu odluky od SPD, i to jejího šéfa Tomia Okamuru popudilo. Postoj sociálních demokratů ho vyprovokoval k ostré reakci. „Hnutí SPD považuje deklaraci ČSSD o odmítnutí spolupráce s SPD za pokračování nenávistné kampaně ČSSD proti SPD. Dnes platí, že ČSSD je sedmiprocentní neúspěšná a stoprocentně trapná politická strana,“ uvedl v tiskovém prohlášení.