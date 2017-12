Poselství z Vatikánu: papež vyzval k ukončení izraelsko-palestinského konfliktu

VATIKÁN Papež František v pondělí v tradičním poselství Městu a světu (Urbi et orbi) vyzval k obnově dialogu, který by ukončil izraelsko-palestinský konflikt a vyústil v mírové soužití dvou nezávislých států. Papež se tak vyjádřil poté, co nedávné rozhodnutí amerického prezidenta Donalda Trumpa uznat Jeruzalém za hlavní město Izraele zvýšilo napětí v oblasti. Papež také připomněl utrpení dětí v důsledku násilností v Sýrii, Iráku, Jemenu, v řadě afrických zemí či na Ukrajině.

„Modleme se, aby převážila vůle obnovit dialog a aby konečně bylo prostřednictvím jednání dosaženo řešení, které by umožnilo mírové soužití dvou států ve vzájemně dohodnutých a mezinárodně uznaných hranicích,“ řekl papež k budoucnosti Izraelců a Palestinců.

Trump uznal Jeruzalém za hlavní město Izraele 6. prosince a zároveň oznámil, že vydal pokyn připravit přesun velvyslanectví z Tel Avivu do Jeruzaléma. V muslimském světě to vyvolalo ostrou kritiku a masové protesty. Izrael považuje v rozporu s rezolucemi OSN celé město za svou metropoli, Palestinci žádají pro svůj budoucí stát za hlavní město východní Jeruzalém. Minulý týden Valné shromáždění OSN přijalo nezávaznou rezoluci, která rozhodnutí USA ohledně Jeruzaléma odsuzuje. Podpořilo ji 128 zemí.

Papež se k Trumpovu rozhodnutí o Jeruzalému veřejně vyjádřil už podruhé. Hned 6. prosince vybídl k tomu, aby byl, co se týče Jeruzaléma, zachován současný stav, jinak podle něj hrozí další násilnosti ve světě.



Papež v pondělí také vyzval k modlitbám, aby „byly překonány rozpory na Korejském poloostrově a aby tam byla v zájmu celého světa obnovena důvěra mezi znepřátelenými stranami“.

Stejně jako loni pamatoval papež i na obyvatele zemí zasažených vleklými konflikty, především pak na děti. Mluvil o válkou sužované Sýrii, Iráku a také o „opomíjeném konfliktu“ v Jemenu, kde lidé trpí hladem a šířícími se nemocemi. Z těžce zkoušených afrických zemí jmenoval například Jižní Súdán, Somálsko, Burundi, Kongo, Středoafrickou republiku či Nigérii.

„Spatřujme Ježíše v tvářích dětí Sýrie, stále poznamenané válkou... spatřujme Ježíše v dětech Iráku, zraněného a rozvráceného konflikty posledních patnácti let... spatřujme Ježíše v dětech Jemenu, kde pokračuje převážně opomíjený konflikt,“ řekl papež.

„Já sám viděl Ježíše v dětech, s nimiž jsem se setkal při své nedávné návštěvě Barmy a Bangladéše,“ uvedl dále pontifex. Vyjádřil přitom naději, že mezinárodní společenství se zasadí o ochranu menšin v této oblasti. Z Barmy v posledních měsících uprchly před násilím do sousedního Bangladéše statisíce příslušníků muslimského menšinového etnika Rohingů.

V neděli papež ve svém tradičním poselství mše vánoční odsoudil bídu migrantů, kteří jsou často vyháněni ze svých zemí. Připomněl, že Ježíšovi rodiče - Maria a Josef - byli rovněž uprchlíky.

„Ježíš dobře zná bolest těch, kteří nejsou vítáni, a ví, jak těžké je najít místo, kde by člověk mohl složit hlavu. Naše srdce nesmějí být uzavřená tak, jak byly uzavřeny domy v Betlémě,“ dodal.