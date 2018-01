TRČKA: První dojem aneb Na co koukat při vstupu do restaurace

Nevím jak vy, ale já na něj dost dám. Zatím mě nenechal ve štychu a neustále mě přesvědčuje o tom, že se vyplatí táhnout to s ním dál... A o kom, že to vlastně mluvím? O prvním dojmu přece!

Je vědecky dokázáno, že se jen velmi těžko vzdáváme prvních dojmů, zvláště, pokud jde o dojmy negativní.



Vzhledem k tomu, že restaurace navštěvuji i několikrát denně, vím, že celkové hodnocení návštěvy má hodně kritérií. Těmi zásadními jsou určitě chuť, čerstvost, sezónnost a kvalita jídla, míra empatie, rychlost a rozhled obsluhy, interiér nebo celková atmosféra podniku. To všechno vnímáme. Neméně důležitým je, alespoň podle mě, i význam prvního dojmu. To, co se odehrává v prvních minutách po vstupu do restaurace je zkrátka zásadní.

A dost často i před příchodem samotným...

Filip Trčka Filip Trčka sám sebe s nadsázkou označuje jako restauračního voyera. Ve své pracovní době (i mimo ni) chodí do restaurací Ambiente, všímá si chyb, upozorňuje na ně a pomáhá je odstraňovat. Zkušeností na to má dost – v roce 1997 nastoupil do Pasta Fresca, byl manažerem v Mánesce, později vedl servis v La Degustation Bohęme Bourgeoise. Bezmála tři roky působil také v newyorské Hospodě.

Ano i vzhled, přehlednost a aktuálnost webových stránek nebo profilů na sociálních sítích v nás utváří dojem ještě před tím než do restaurace vůbec vyrazíme. A co teprve taková telefonická rezervace? I tam se dají získat plusové body, nebo naopak hodně ztratit. Jistou indicií je pak i těsné okolí restaurace, chodník bez nedopalků, čistá okna a třeba úhledně napsané nabídkové tabule.



V restauraci samotné pak bývá pomyslným jazýčkem na vahách první kontakt s hosteskou či obsluhou. Příjemné uvítání umí opravdové divy! Já osobně vždycky vnímám krátce po příchodu i tempo servisu. To mi často napoví jak bude návštěva probíhat. No a pak už jen přehledné a čisté menu, stabilní, nekývající se stůl a čistý a upravený personál. A první dojem máme za sebou.



Věřím, že to, co vnímáme v prvních chvílích pobytu v restauraci ovlivňuje náš celkový dojem možná stejnou měrou, jako ta zásadní kritéria, o kterých jsem se zmiňoval na začátku. Tak dobrou chuť!