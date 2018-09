Kouč rychlobruslařů Novák chce pokračovat v trénování, i kdyby byl zvolen senátorem

Chrudim Rychlobruslařský trenér Petr Novák chce pokračovat v trenérské činnosti i v případě, že by se stal senátorem. Kandiduje jako nezávislý za hnutí ANO 2011 v okrsku Chrudim. Obě činnosti se podle něj dají skloubit.

„Já jsem si vědom, že budu muset práci rozdělit, ale tým rychlobruslení už je tak zaběhlý, že třeba ze 14 dnů stačí, když tam budu pět dní, abych opravil to, co bude potřeba. Oni vědí, co mají trénovat, a budou tam další trenéři,“ uvedl Novák. Podle něj nebude problémem, pokud bude v Evropě, aby přijel na schůzi Senátu. Věří, že by se mu podařilo za rok chybět jen jednou.

Novák je trenérem například rychlobruslařky Martiny Sáblíkové. Další z jeho svěřenkyň, bronzová medailistka z olympijských her v Pchjongčchangu Karolína Erbanová nedávno ukončila v 25 letech sportovní kariéru. Jako hlavní důvod uvedla chování reprezentačního trenéra Nováka. Ten se proti její kritice ohradil a uvedl, že jej slova rychlobruslařky, kterou do roku 2014 trénoval, překvapila. „Dopad toho sporu na kampaň zatím nepozoruji. Lidé, pokud se o tom chtějí bavit, mi říkají, že beze mne by tu rychlobruslení nebylo,“ řekl Novák.

Petr Novák a Martina Sáblíková slaví olympijské stříbro na trati 5000 metrů na ZOH 2018.

Sedmdesátiletý trenér by se chtěl jako senátor věnovat podpoře sportování dětí. Na srdci mu leží i zlepšení života na venkově, sám pochází z Poličky na Svitavsku, žil ve Svratouchu, Svratce a Studnicích na Vysočině, nyní bydlí ve Rváčově na Chrudimsku.

Podle Nováka je současná svoboda projevu v České republice příliš velká. Vadí mu neomezené vyjadřování na sociálních sítích i chování některých médií. Současné zřízení při dnešní tiskové konferenci označil za takzvanou demokracii, převrat v roce 1989 za takzvanou sametovou revoluci.

„Vnímal jsem, jak se lidé začínají chovat, jak si myslí, že teď přijde demokracie a můžeme všichni všechno. Ono to tak je, ale na Západě to tak nefungovalo. Demokracie, jestli bych to přirovnat k českému hokejovému stadionu, tak v Kanadě byl malinko užší, a to byla ta demokracie. Musíme se v ní umět chovat,“ řekl Novák.

Ve volebním obvodu 44 Chrudim se chce do Senátu dostat 14 kandidátů. Je mezi nimi bývalý ministr kultury Daniel Herman (KDU-ČSL), starosta Havlíčkova Brodu Jan Tecl (ODS) nebo bývalý hokejista Vladimír Martinec za SNK ED a Soukromníky. Současný senátor Jan Veleba už do voleb nepůjde.