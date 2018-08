Třešně, pistácie a růžový sirup v křehkém koláči s chladivým jogurtovým krémem

Jednoduché, osvěžující a neotřelé spojení třešní, chladivého jogurtu se sýrem marcapone a růžového sirupu - to je třešňový koláč z Itálie. Původně jsem tipovala, že koláč je spojen s Orientem, tedy s chutěmi Maroka anebo Indie a Persie a to podle růžového sirupu a pistáciových ořechů.

Ať už je to jakkoliv, tento koláč je pravým osvěžením právě probíhajícího léta, peče se tady jen korpus, vše ostatní žár trouby nesnese a spíše vás naláká svoji osvěžující chutí. Třešně, zvláště ty tmavé, si takovou kombinaci opravdu zaslouží.



Růžový sirup má romantický nádech a voní dálkami

Sirup z lístků růží se používá po staletí v Indii jako chladicí nápoj během intenzivního léta. Může ale sloužit i k ovonění dezertů, jako se předvádí právě v tomto receptu. Je k dostání ve specializovaných obchodech, ale i v supermarketech. Pokud budete mít jen růžovou vodu, můžete ji přidat do cukrového sirupu, ovoní vám ho podobně.



Růžový sirup nemusíte kupovat, stačí když vám na zahrádce pokvetou růže. A když seberte růžové lístky, i sirup bude mít krásně růžovou barvu, tedy čím více lístků, tím více chuti i barvy. Nemusíte dlouho čekat než se lístky vylouhují, podle tohoto receptu je hotový hned. Je delikátní, jemně voní a koláči dodá orientální dotek, stejně jako roztlučené pistácie.

Pistácie vybírejte ty nejlepší, oloupané hýří zelenými i růžovými až zářivě červenými barvami a jejich chuť je neodolatelná.

Pečeme jen křehké těsto, ostatní nechte pro osvěžení

Těsto je klasické křehké, takže při nakousnutí se musí opravdu krásně drolit a mít máslovou chuť. Korpus se peče tzv. naslepo, tedy jen zatížený keramickými nebo skutečnými fazolemi. Jakmile je upečený, nechá se chvilku vystydnout, hned se může plnit jogurtovou náplní. Třešně se jen odpeckují a nechá se vyznít jejich chuť, takže jen nutné aby byly dobře zralé. Polijeme vše růžovým sirupem a posypeme pistáciemi aje hotovo! Dokonalá kombinace chutí s osvěžujícím nádechem. Pokud nesníte hned, uchovávejte v ledničce.

Třešňový koláč s růžovým sirupem a pistáciemi

Na korpus z křehkého těsta:

pro formu o velikosti 22 cm

250 g hladké mouky na křehká těsta



1 a 1/2 lžíce pískového cukru



125 g studeného másla



1 vejce + 1 žloutek



Na růžový sirup:

1 hrst růžových lístků (nestříkaných)



220 g pískového cukru



šťáva z 1/2 citrónu



Na jogurtovou náplň:

250 g mascarpone



210 g tučného řeckého jogurtu



2 lžíce práškového cukru



Na ozdobu:

350 g zralých tmavých třešní



nahrubo nasekná hrst pistáciových ořechů



Nejdříve si připravíme těsto. Chladné máslo dáme do elektrického mixéru a nasekáme a vyšleháme ho s cukrem. Poté si na pracovní plochu odvážíme mouku, přidáme špetku soli, přidáme máslo, vejce a žloutek a vše rychle zpracujeme v hladké těsto. Zabalíme do fólie a necháme v ledničce asi 30 minut odpočinout.

Dále si připravíme růžový sirup, pokud ho nemáme hotový. Plátky růžových květů dáme dokastrůlku, zalijeme 200 ml právě vařící vody a necháme aspoň 30 minut macerovat. Přidáme cukr, zahřejeme a na mírném ohni za stálého míchání přivedeme k varu. Stále mícháme, dokud se cukr nerozpustí a vaříme jen 2 - 3 minuty do mírného zhoustnutí. Sejmeme z ohně a přidáme citrónovou šťávu. Necháme vychladnout, poté slijeme přes sítko a odstraníme růžové lístky.

Předehřejem si troubu na 180°C. Vymažeme si máslem kulatou vroubkovanou formu, nejlépe s odnímatelným dnem. Na lehce pomoučněné ploše vyválíme těsto do velikosti o něco větší než je forma na koláč. Těsto opatrně přeneseme do formy a stlačíme k okrajům. Okrájíme přebytečné těsto. Dáme do ledničky ještě na chvilku zchladit (15 - 30 minut), poté vyjmeme vyložíme papírem na pečení a zatížíme keramickými nebo pravými fazolemi. Dáme péct na 15 minut, poté odstraníme papír a fazole. Pečemě ještě dalších 5 minut anebo do doby než bude korpus do zlatova. Vyndáme a necháme zchladnout.

Zatím si připravíme náplň. V míse smícháme jogurt s marscapone, přidáme moučkový cukr. Směsí namažeme vychladlý korpus koláče, pokladame odpeckovaným třešněmi a posypeme rozdrcenámi pistáciemi a hojně pokapeme růžovým sirupem. Uchováváme v ledničce.