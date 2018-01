Třetí Fischer: Zeman vede kampaň, ale neskládá účty

PRAHA Skončil sice až jako třetí, přesto Pavel Fischer patří mezi skokana prvního kola prezidentských voleb. Nepříliš známému diplomatovi a bývalému spolupracovníkovi Václava Havla se podařilo získat 525 tisíc hlasů. V rozhovoru s LN potvrdil, že se z veřejného prostoru hned tak nestáhne. Svého dosavadního soupeře v kampani Jiřího Drahoše podpořil v „zájmu České republiky“ proti Miloši Zemanovi.

Jak naložíte s podporou půl milionu voličů v dalším politickém působení?

Když se podíváte, jakým věcem jsem se věnoval - bezpečnost, evropská integrace, rozvoj regionů - tak tomu všemu jsem se věnoval i před pěti lety. A budu se jim věnovat i za pět let. Rozhodně jsem se kvůli kampani nemusel převlékat. Možná mám kravatu v jiné barvě, než bych si vzal normálně (vázanka má tyrkysovou bravu stejně jako materiály Fischerovy volební kampaně – pozn. red.), ale tématicky jsem zůstal na svém. Proto jsem ani nepotřeboval mnoho marketingových rad. Za měsíc jedu do Paříže na správní radu institutu Jacquese Delorse, kde budu o těchto věcech mluvit kampaň nekampaň.

Co tedy kampaň pro vás znamenala?

Přinesla jeden zásadní zlom. Uvědomil jsem si, že to, na čem pracuji někde ve skrytu, že zajímá spoustu lidí. Je tu poptávka po tom, aby tu lidé mohli debatovat o politice, a to nejen na Facebooku, ale také tváří tvář. Existuje tady autentický zájem o angažmá v politice včetně množství dobrovolníků, kteří mi psali, že se osobně nikdy nenasadili, ale teď jsme vyšli do ulic. Je tu cosi, co se mění. Nemohu říkat, že jsem jenom expert. Vstoupil jsem na politické kolbiště a budu s tím muset něco dělat.

Vaši kandidaturu podporovali politici z několika stran. Vstoupil byste do nějaké z parlamentních stran?

Je mi teprve 52 let. Zatím jsem do žádné politické strany nevstoupil. Dejte mi čas. Možná dostanu ke stáří jasnější názor. Vnímám podporu nejen od politiků, členů obou parlamentních komor, ale i od byznysmenů, kteří mi řekli, že budou mými sponzory, když do kandidatury půjdu. Cítím, že tady nejde o to, že by člověk musel vstupovat jen do nějaké politické strany. Existuje tu například poptávka po tom, jak jsem mluvil v debatách a na veřejných shromážděních.

Zeptám se jinak, chcete vstoupit do každodenního politického provozu, anebo počkáte na volbu prezidenta za pět let?

Nevím, kdy bude příští volba prezidenta. Když se dívám na zdravotní stav Miloše Zemana, tak mám obavu, že by mohla být dřív. My ale ještě ani nevíme, kdo vyhraje druhé kolo prezidentské volby. Pojďme nejprve dohrát tuto hru. Jde skutečně o budoucnost České republiky, a proto se v ní chci nasadit. Co bude potom, na to se mě ptejte později.

Co podle vás bude rozhodovat ve druhém kole voleb?

Víme, že je tu kandidát, který nevede kampaň. Tato kampaň už stála sedmnáct milionů korun. Tato kampaň vystavuje účet politikovi, který účty neskládá. To mě zneklidňuje. Neptejte se mě, jak budou vypadat další týdny. Já to nyní nevím, ale co jsem řekl, to mě zneklidňuje.

Proč jste se rozhodl podpořit Jiřího Drahoše po společném telefonátu v sobotu odpoledne?

Jiří Drahoš byl doteď můj soupeř. V zájmu České republiky je ale potřeba udělat krok a opustit svoje pozice, nabídnout ruku ke kompromisu a spojit síly. To jsem také udělal. Nejprve jsme si ale s Jiřím Drahošem vyjasnili některé zahraničně-politické otázky, na kterých mi záleželo. Víc vám k tomu neřeknu, protože to byl soukromý rozhovor.