Probodnuté srdce způsobilo ohnivé peklo se 70 mrtvými a stovkami raněných. Katastrofu umocnil chaos záchranářů

Praha Každoroční letecká show přilákala v horkém letním dni okolo 300 tisíc lidí. Na americké letecké základně Ramstein v Západním Německu odstartovalo před třiceti lety deset letadel. Čtyři minuty po startu, při manévru nazvaném „probodnuté srdce“, se srazila tři proudová letadla italského týmu Frecce Tricolori. Trosky jednoho z letadel a následný výbuch leteckého paliva zasáhly přihlížející dav. Nehoda si vyžádala celkem 70 mrtvých a další stovky zraněných.

Byl horký letní den, 28. srpna 1988. Deset italských proudových letadel typu Aermacchi MB-339PAN vzlétlo v 15:40. Čekala je náročná formace, známá jako „probodnuté srdce“. Při ní se desítka letadel rozdělí na dvě skupiny, které ve velké rychlosti letí proti sobě, paralelně s diváky. Vytvoří tak na obloze obraz srdce, které jedno z letadel protne. Právě protínající letadlo přitom míří směrem k divákům.

Letadlo Pony 10, které protínalo srdce, narazilo do letadla Pony 1, jež bylo součástí skupiny tvořící obrazec srdce, v 15:44. To posléze vrazilo do letadla po své levici, Pony 2. Všichni tři piloti při nehodě zahynuli. Pilot letadla Pony 1 se ještě stihl katapultovat, zemřel ale při nárazu do runwaye. Neotevřel se mu padák. Letadlo při pádu narazilo i do jedné z helikoptér připravených pro případnou lékařskou potřebu, pilot helikoptéry byl zraněn a později zemřel kvůli popáleninám. Letadlo Pony 2 narazilo do země vedle runwaye.



Sedm vteřin na rozpoutání pekla

Nehoda na letecké základně Ramstein Bezprostředně po nehodě zemřelo zhruba 40 lidí, celkový počet mrtvých je 70 – 60 Němců, 4 Američané, 3 Italové, jeden Dán, jeden Brit a jeden Francouz. Následky nehody byly vážné i proto, že letadla havarovala hned při prvním manévru. Protože měla skupina Frecce Tricolori před sebou i nejdelší vystoupení ze všech, letadla byla v tu chvíli plná paliva. Po nehodě byla přijata nová pravidla pro letecké přehlídky. Letadla smí nyní létat pouze ve vymezeném prostoru mimo diváky, nikoliv přímo na ně. Až do roku 2002 se jednalo o nehodu při letecké přehlídce s největším počtem mrtvých. Předčila ji nehoda na ukrajinské letecké základně Skynliv, při které zemřelo 77 lidí a 543 lidí bylo zraněno.

Poslední letadlo Pony 10, které celou nehodu způsobilo, letělo v plamenech dál. Do země narazilo před diváky a explodovalo. Trosky vyletěly a narazily do davu. Ten byl v místě hustý, protože oblast byla považována za nejlepší místa. To všechno trvalo pouhých 7 vteřin od okamžiku, kdy do sebe letadla narazila.

Při nehodě zemřelo celkem 70 lidí – 67 diváků a 3 piloti. 346 diváků utrpělo vážná zranění a další stovky měly méně vážná zranění. Ti, kteří smrtícím plamenům unikli, se dodnes potýkají s následky, ať už fyzickými nebo psychickými.

„Byl jsem uprostřed obrovské koule ohně. Plameny byly tak horké, tomu byste nevěřili,“ uvedl pro server Stars and Stripes jeden z přeživších Price, který při nehodě utrpěl popáleniny druhého stupně. Stál totiž právě v oblasti, do které letadlo Pony 10 narazilo. Zachránilo ho pravděpodobně to, že na sobě měl triko s dlouhým rukávem a kalhoty.



Německé sanitky přijely téměř po půl hodině

Záchranné akce po nehodě byly navíc chaotické. Ačkoliv už čtyři minuty po nehodě na místě byla americká sanitka a za další tři minuty ji následovala i první americká záchranářská helikoptéra, první němečtí záchranáři dorazili na místo až téměř po půl hodině. Na americké injekční jehly navíc nepasovaly německé infúze a naopak, protože sjednocení bylo zavedeno až v roce 1995.

„Je tu naprostý chaos a někteří zranění jsou dokonce převážení na pick-upech,“ popsal jeden z doktorů na místě do vysílačky. Zraněné převáželi do nemocnic američtí vojáci, kteří neuměli německy a neznali okolí. Ještě hodinu po nehodě navíc nevědělo německé záchranářské ústředí nic o rozsahu celého neštěstí.

Nehoda byla oficiálně uzavřena jako chyba pilota, jehož letadlo mělo protnout srdce. Na místo přiletěl o zlomek vteřiny dříve, než měl, navíc byl o něco níž. Dlouho se spekulovalo i o možné sabotáži italských letadel či zdravotní indispozici pilota. Neštěstí je však připomínáno dál – kromě vzpomínkových akcí i v názvu německé metalové skupiny Rammstein.



Druhé M v názvu prý bylo původně chybou, později však členové skupiny popřeli jakoukoliv spojitost svého názvu s leteckou show a uvedli, že název odkazuje zkrátka na doslovný překlad názvu skupiny, tedy beranidlo. K tragédii ovšem kapela odkazuje i ve skladbě Rammstein z alba Herzeleid. „Není úniku. Žádný pták už nezpívá. Slunce svítí,“ odkazuje písnička k letecké nehodě.