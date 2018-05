Třicetiletý syn se v USA odmítal odstěhovat od rodičů. Pomohl jim až soudní příkaz

SYRACUSE/PRAHA Newyorský manželský pár nemohl dostat z domu svého třicetiletého syna, který se odmítal postavit na vlastní nohy. Až rozhodnutí soudu Rotondovým umožnilo vystěhovat jejich syna. Ten chtěl u soudu získat ještě půl roku navíc, aby se mohl osamostatnit.

„Michaeli, po diskusi s tvojí matkou jsme se rozhodli, že musíš ihned opustit tento dům. Máš čtrnáct dní na odchod. Nebudeš se moc vrátit. Použijeme jakékoliv prostředky, které budou nutné, abychom si vynutili toto rozhodnutí,“ napsal na začátku února třicetiletému Michaelovi Rotondovi jeho otec.



Mark a Christina Rotondovi se pokoušeli dostat svého syna z domu po několik měsíců. Nakonec musel rodinný spor vyřešit až soud, který rodákovi z New Yorku nařídil vystěhovat se z domu jeho rodičů.

Michael Rotondo při rozhovoru s novináři.

Během úterního přelíčení se soudce nejvyššího soudu Donald Greenwood snažil Michaela Rotondu přesvědčit, aby dům ve vesnici Camillus opustil dobrovolně. Rotondo, který se u soudu obhajoval sám, však odmítl. Navíc tvrdil, že má právo na setrvání v domě dalších šest měsíců.

„Je to rozumná doba pro někoho, kdo byl závislý na pomoci ostatních lidí, aby se osamostatnil,“ uvedl Michael Rotondo u soudu. Soudce označil jeho požadavek za „nehorázný“ a vydal soudní rozkaz k vystěhování.

Rotondo se přestěhoval zpět ke svým rodičům před osmi lety a i přes svůj věk na nich byl závislý. V únoru letošního roku se rodiče rozhodli, že se jejich syn musí postavit na vlastní nohy a oznámili mu, že má odejít. Ten však odmítl.

„Michaeli Josephe Rotondo, tímto jsi vystěhován,“ napsali mu krátce poté rodiče. Nepomohlo ani, když se snažili syna v polovině února uplatit a nabízeli mu přes tisíc dolarů, „aby si mohl najít ubytování“.

‚Musíš pracovat!‘

„Existují nabídky práce i pro lidi s tak špatnou pracovní historií, jako máš ty,“ stojí v dopise od rodičů datovaného 18. února. „Najdi si nějakou. Musíš pracovat!“

Dopis také obsahoval řadu rad, jak by se měl v současnosti zachovat. Například ať prodá cenné věci, pokud nemá na nájem. Rodiče zároveň Michaelovi stanovili datum vystěhování na 15. března. On to však stále odmítal.

Podle soudních dokumentů Rotondo tvrdil, že po něm za posledních osm let rodiče nikdy nepožadovali „aby přispěl na náklady domu, nebo se podílel na domácích pracích, či opravách.“ Prý to bylo zahrnuto v ústní dohodě o bydlení, tvrdí zdroje serveru CNN.

V dubnu již rodičům došla trpělivost a podali na syna žalobu u místního soudu a pokusili se syna vystěhovat právní cestou. O případu nakonec rozhodl nejvyšší státní soud.

Přestože se Rotondo musel vystěhovat, užíval si podle místních médií čas strávený u soudu. Podle webu Syracuse.com požádal novináře, aby s ním udělali po slyšení rozhovor. Specifikoval, že u rodičů nebydlel ve sklepě, ale měl vlastní ložnici a prádlo si prý pral sám.