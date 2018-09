Tropické teploty v září? Příští týden bude až 30 stupňů, pak se ochladí

Praha Příští týden bude opět horko, teploty budou šplhat až k tropickým 30 stupňům Celsia, poté se bude postupně ochlazovat. Celkově však bude počasí do 7. října teplotně nadprůměrné. Srážkově bude průměrné, přičemž nejvíce pršet by mělo ve druhé polovině září. Naopak nejsušší bude zřejmě začátek října. Vyplývá to z dlouhodobé předpovědi, kterou v sobotu zveřejnil Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).

Na počátku nadcházejícího týdne meteorologové očekávají maximální denní teploty kolem 24 stupňů, ve středu se dostanou až k 30 stupňům a v dalších dnech pak spadnou na zhruba 22 stupňů. Minimální noční teploty budou mezi 16 až deseti stupni. V dalších týdnech budou teploty dál klesat, přičemž v prvním říjnovém týdnu se budou jejich maxima přes den pohybovat kolem 17 stupňů.

„Jednotlivé týdny tak vychází jako teplotně nadprůměrné až průměrné,“ doplnili meteorologové.

Dlouhodobá průměrná teplota pro období od 10. září do 7. října je 12,5 stupně Celsia. Nejchladněji bylo v roce 1972, kdy průměr činil 8,4 stupně. Zatím nejvyšší průměr 15,3 stupně meteorologové zaznamenali v roce 1975.