Trump a Putin se setkají v Helsinkách. ANO vybere pražského lídra

Zřejmě nejmocnější muži světa, Donald Trump a Vladimir Putin, se sejdou v Helsinkách. Co ze schůzky vzejde, může ovlivnit celý svět.

- Americký prezident Donald Trump se v Helsinkách sejde na summitu se svým ruským protějškem Vladimirem Putinem. V poledne oba státníky přivítá finský prezident Sauli Niinistö. Prezidenti USA a Ruska budou jednat nejprve mezi čtyřma očima za přítomnosti tlumočníků. Následně se setkají ministři zahraničí USA a Ruska a obě delegace se také společně poobědvají.

Vrcholné setkání ale vyvolává v USA i v západním světě jisté kontroverze. Prezident totiž podle komentátorů podává ruku Putinovi, který je obviňován z autoritářských snah a protizápadních postojů, a zároveň ostře kritizuje tradiční americké spojence. Trump kritiku odmítá a již nyní jako geopolitické vítězství hodnotí sám fakt, že se summit vůbec koná.



- Výbor hnutí ANO má rozhodnout o podobě pražské kandidátky pro podzimní obecní volby. Jedničkou kandidátky pro komunální volby se pravděpodobně stane ředitel společnosti Fincentrum Petr Stuchlík. Nahradit má poslance a pražského zastupitele Patrika Nachera, kterého si pražská organizace hnutí zvolila v primárních volbách.



- Předseda vlády Andrej Babiš přijme generálního tajemníka Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) Angela Gurríu, který do ČR přijede prezentovat pravidelný Hospodářský přehled OECD pro ČR za období posledních dvou let. Společného jednání se zúčastní ministr životního prostředí Richard Brabec, ministryně financí Alena Schillerová a ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

- Budeme sledovat situaci kolem dvou lodí se 450 migranty, které kotví u sicilského přístavu Pozzallo. Francie, Malta a Německo o víkendu po výzvě Itálie k solidaritě ohlásily, že každá země převezme po 50 migrantech, Česko to odmítlo.

- Bavorský premiér Markus Söder, bavorský ministr vnitra Joachim Herrmann a německý ministr vnitra Horst Seehofer mají oznámit, jakým způsobem budou spolkové a zemské policejní složky spolupracovat při ochraně hranice mezi Bavorskem a sousedními státy - Českou republikou a Rakouskem.

- Začíná 10. ročník Mezinárodního festivalu fyzického a tanečního divadla Nultý bod. Festival do Prahy pravidelně přiváží to nejzajímavější ze současné zahraniční tvorby na poli cross-over projektů se zaměřením na taneční, loutkové a vizuální divadlo. Tématem letošního ročníku je intimita. Potrvá do 21. července.



- V Česku poprvé odstartuje slavná Mongol Rally. Nejdelší automobilový závod planety začíná tradičně na Britských ostrovech. Letos se ale poprvé jeho zahájení odehraje v paintballovém areálu poblíž obce Běleč, 20 km západně od Prahy. Více najdete zde.

- Ve Farnboroughu ve Velké Británii začíná mezinárodní aerosalon ve Farnborough u Londýna, potrvá do 22. července.



- V Bruselu bude probíhat první kolo jednání o volné zóně obchodu mezi Evropskou unií a Novým Zélandem.



- V barmském Rangúnu začíná proces se dvěma barmskými novináři pracujícími pro agenturu Reuters. Psali o pronásledování menšinového etnika Rohingů, hrozí jim 14 let vězení.

- V Pákistánu má pokračovat soud s Češkou, která byla letos v lednu zadržena v Pákistánu s devíti kilogramy heroinu.

- Americká pornoherečka Stormy Daniels, která se proslavila tvrzením, že měla poměr s prezidentem Donaldem Trumpem, u soudu napadne platnost dohody o mlčenlivosti.