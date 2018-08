‚Trump ho navedl, aby spáchal zločin.‘ Prezidentovi muži jsou u soudu, co hrozí hlavě USA?

NEW YORK/ PRAHA Úterý bylo pro amerického prezidenta Donalda Trumpa značně vypjatým dnem. Jeho bývalý právník Michael Cohen a šéf prezidentské kampaně Paul Manafort se oba v ten samý den objevili před soudem, zaznělo i jasné obvinění hlavy Spojených států. Co to pro amerického prezidenta znamená.

„Donald Trump ho navedl, aby spáchal zločin tím, že zaplatil dvěma ženám, a to za tím hlavním účelem, aby ovlivnil volby,“ uvedl po soudním slyšení právní poradce Michaela Cohena Lanny Davis. Narážel tím na Cohenem provedené platby pornoherečce Stormy Daniels a bývalé modelce Playboye Karen McDougalové, jejichž cílem mělo být utajení jejich údajných poměrů s Donaldem Trumpem.

Cohen svědčil podle svého advokáta pod přísahou a navíc předtím uzavřel s prokuraturou dohodu. Přiznal se k porušení zákona o financování volební kampaně a k bankovním podvodům.

Právník Donalda Trumpa Michael Cohen, který zaplatil pornoherečce Cliffordové za mlčenlivost.

„Pokud tyto platby byly zločinem pro Michaela Cohena, tak proč by jím nebyly pro Donalda Trumpa,“ dodal. Prezident na výpověď svého bývalého právníka dlouho nereagoval - až do středečního odpoledne.



„Pokud někdo hledáte dobrého právníka, rozhodně bych vám doporučil, abyste se zdrželi služeb Michaela Cohena!“ napsal prezident nakonec na Twitter. Cohen přitom ve svém přiznání Trumpovo jméno nezmínil. Uvedl pouze, že na pokyn „kandidáta na federální úřad“ zařídil platby, jejichž cílem bylo ovlivnit volby. Tato formulace americká média zaujala.

Donald J. Trump (Twitter) @realDonaldTrump If anyone is looking for a good lawyer, I would strongly suggest that you don’t retain the services of Michael Cohen! odpovědětretweetoblíbit

Pokud by takové obvinění, jaké pronesl u soudu advokát Davis, zaznělo o komkoliv jiném kromě prezidenta, začalo by okamžitě trestní řízení. Prezident USA však nemůže být obžalován z jakéhokoliv zločinu. Právní analýzy ministerstva spravedlnosti z let 1973 a 2000 (tehdy se řešila reálná hrozba impeachmentů pro prezidenty Richarda Nixona a Billa Clintona) totiž jasně uvedly, že to ústava USA neumožňuje.

Ačkoliv se tedy americký prezident zřejmě podílel na kriminálních aktivitách, nehrozí, že by stanul v nejbližší době před soudem. Nejhorší možnou záležitostí, se kterou by se prezident musel potýkat, by byly debaty o impeachmentu, tedy odvolání prezidenta z funkce, iniciované na půdě Sněmovny reprezentantů.

Jelikož je však dolní komora amerického Kongresu stále pod kontrolou republikánů, nemusí mít Trump minimálně do listopadových voleb žádné obavy. Přesto se jedná o závažnou událost na americké politické scéně.

Naposledy při Watergate

„Jde o velkou věc. Prezident Spojených států amerických byl přímo zapojen do federálních zločinů, navíc nebyl obviněn nějakým sokem, ale svým vlastním právníkem,“ uvedl pro deník The Washington Post Neal Katyal, bývalý prokurátor a vyšetřovatel finančních zločinů. Podle jeho názoru je to poprvé, co národ stojí v podobné situaci od aféry Watergate. O očekává, že Cohenovo prohlášení u soudu vyvolá debatu o impeachmentu.

Paul Manafort jde k federálnímu soudu ve Wasingtonu.

Cohenovo přiznání viny u newyorského soudu přišlo v téměř stejný moment jako rozhodnutí poroty uznat vinným Paula Manaforta, bývalého šéfa volební kampaně nynějšího amerického prezidenta Donalda Trumpa, z defraudací a daňových podvodů. Porota složená z šesti žen a šesti mužů se shodla v osmi z 18 bodů obvinění.

„O velké části obvinění, deseti (bodech), ani nemohlo být v případě Paula Manaforta rozhodnuto. Hon na čarodějnice!“ napsal o případu ve středu Trump na Twitter. Podle něj se alespoň Manafort na rozdíl od Cohena odmítl „zlomit“ a „vymýšlet si příběhy“. „Respekt pro statečného muže,“ dodal prezident v dalším tweetu.

Pokud do případu prezident nezasáhne, je podle agentury AP po úterním verdiktu téměř jisté, že bývalý poradce stráví několik let ve vězení. Kdy bude nad bývalým šéfem Trumpovy volební kampaně vynesen rozsudek, soudce ale zatím neurčil.

Tlak na prezidenta

Přestože uznání Manafortovy viny nikterak nepoukazuje na Trumpa, podle médií jistě povzbudí tým speciálního vyšetřovatele Roberta Muellera, který si tímto zajistil první soudní vítězství při vyšetřování kooperace Trumpovy prezidentské kampaně s Ruskem. Zároveň také vznikne větší tlak na prezidenta, pokud by před vynesením rozsudku chtěl Manafort uzavřít dohodu s prokuratutou.

„Kombinace usvědčení Manaforta a Cohenovo přiznání viny vytváří právní smršť pro prezidentův právní tým, který teď musí vést bitvu na dvou frontách, musí se bránit před obviněními nesouvisejícími s prezidentem, protože obě osoby byly v minulosti prezidentovi velice blízké,“ uvedl pro média bývalý federální vyšetřovatel Robert Mintz.



Situace se pro Trumpův tým ještě více komplikuje, jelikož Cohen uvedl, že je ochoten vypovídat i o spolupráci prezidentových lidí s Ruskem.

Sám prezident odmítl v minulém týdnu vypovídat, jelikož se obává tzv. „perjury trap“, tedy pasti křivé přísahy. Prezidentovi právníci totiž častokrát v médiích měnili výpověď o setkáních s Rusy během kampaně, či platbách za mlčení prezidentových údajných milenek.