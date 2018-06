Trump i Kim Čong-un už dorazili do Singapuru. Klíčový summit proběhne v úterý

SINGAPUR Americký prezident Donald Trump v neděli dorazil do Singapuru na úterní summit se severokorejským vůdcem Kim Čong-unem. Kim přiletěl několik hodin před šéfem Bílého domu a už se sešel se singapurským premiérem Lee Hsien Loongem. Trumpa toto setkání čeká v pondělí.

Trumpův letoun přistál na singapurské letecké základně Paya Lebar po dlouhém letu ze summitu skupiny G7, kterého se americký prezident zúčastnil v Kanadě.



Předmětem americko-severokorejského vrcholného setkání má být především odstranění jaderných zbraní ze Severní Koreje a americká média schůzku označují za ještě nedávno nemyslitelnou „mírovou misi“.

Na palubě Air Force One byli s Trumpem podle agentury Reuters ministr zahraničí Mike Pompeo, bezpečnostní poradce John Bolton, personální šéf Bílého domu John Kelly a mluvčí Bílého domu Sarah Sandersová.

Kim už se sešel se singapurským premiérem

Singapurský premiér Lee Hsien Loong přijal Kim Čong-una. Severokorejský vůdce poděkoval za přípravu summitu a Lee za to, že pro bezprecedentní akci byl vybrán právě Singapur.

„Celý svět sleduje historický summit mezi KLDR a USA a děkuje vám za vaši upřímnou snahu... my jsme připraveni dokončit přípravy na tuto historickou vrcholnou schůzku a já vám děkuji,“ sdělil Kim singapurskému hostiteli.

„Děkuji za to, že jste přijel do Singapuru, a také za to, že jste požádali, aby se summit v Singapuru konal,“ reagoval Lee. Dodal, že Singapur sleduje situaci na Korejském poloostrově dlouhodobě. „Sledovali jsme ty boje, oběti a pokrok národa,“ řekl Lee.

Státníci spolu hovořili s pomocí tlumočníků a podle singapurských zdrojů panovala v sále přátelská atmosféra. Kamery zachytily podrobné představování severokorejské delegace. Kimův americký protějšek, Donald Trump má schůzku se singapurským premiérem v pondělí.

Přípravy se sledují všude na světě. Papež František v neděli vyjádřil naději, že úterní jednání přispějí k „budoucímu míru pro Korejský poloostrov a pro celý svět“. Vyzval věřící shromážděné u baziliky svatého Petra, aby se s ním modlili za ochranu Panny Marie pro singapurské rozhovory.



„Znovu chci věnovat korejskému národu úvahu o přátelství a modlitbu, aby rozhovory, naplánované na budoucí dny v Singapuru, přispěly k rozvoji cesty, jež zaručí mírovou budoucnost Korejskému poloostrovu a celému světu,“ uvedl papež v dnešním poselství.